برشلونة «المتجدد».. بصمة إيجابية رغم الخسارة

برشلونة (أ ف ب)

أظهر برشلونة الإسباني المتجدّد بقيادة لاعب وسطه السابق تشافي هرنانديز، مؤشرات إيجابية تُنبِئ بأنه وضع خلفه إحدى أسوأ أيامه منذ عقود، وذلك رغم خسارته مجدّداً أمام بايرن ميونيخ الألماني (صفر-2) الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وبعدما ودّع دوري الأبطال الموسم الماضي من الدور الأول للمرة الأولى مرّة منذ 2000-2001، ووصوله إلى أكثر من منتصف الموسم وهو متقهقر في المراكز المتأخرة في الدوري المحلي قبل أن يشق طريقه لاحقاً إلى الوصافة، عاد برشلونة ليعطي الأمل لمشجعيه بإمكانية مقارعة غريمه ريال مدريد الفائز بلقبي «لا ليجا» والمسابقة القارية الأم.

وكانت الفرصة قائمة الثلاثاء أمام النادي الكتالوني لتأكيد عودته إلى مكانته من خلال الفوز على بايرن ميونيخ في عقر دار الأخير، متسلحاً بهدافه الجديد البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي عاد إلى ملعب توج فيه هدافاً للدوري الألماني ست مرات في المواسم السبعة الماضية، قبل أن يتخذ قرار الرحيل والالتحاق بكتيبة تشافي.

لكن الضيف الكتالوني عجز عن استثمار الفرص الكثيرة التي حصل عليها في الشوط الأول، لاسيما عبر ليفاندوفسكي وبيدري، لكي يحقق ثأره من مضيفه الذي تسبب بخروجه من دور المجموعات الموسم الماضي بالفوز عليه ذهاباً وإياباً بنتيجة واحدة 3-صفر، وذلك بعدما أذله أيضاً قبلها بعام بسحقه في ربع نهائي الذي أقيم بنظام التجمع من مباراة واحدة في البرتغال بسبب فيروس كورونا، بنتيجة تاريخية 8-2.

ودفع برشلونة ثمن عدم استثمار تفوقه في الشوط الأول، بتلقيه هدفين فصلت بينهما أربع دقائق في أوائل الشوط الثاني عبر الفرنسي لوكا هرنانديز ولوروا ساني.

وحتى أن حارس بايرن مانويل نوير أقر في تصريح ل«أمازون برايم» بعد اللقاء أن «الحظ في الوقت الحاسم لم يكن إلى جانب ليفاندوفسكي. هذا صب لصالحنا».

صحيح أن الحلم بإحراز لقب دوري الأبطال للمرة الأولى منذ 2015 حين تغلب في نصف النهائي على بايرن بالذات في طريقه إلى التتويج في برلين، ما زال مبكراً لكن ما قدّمه رجال تشافي الخميس يدعو للتفاؤل رغم تواصل العقدة البافارية وخسارة «بلوجرانا» أمام بايرن للمرة الخامسة توالياً.

إن خسارة نجم بحجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قد يهز كيان أي فريق، فكيف الحال إذا كان هذا الفريق مبنياً منذ أعوام طويلة على مهارات وقدرات هذا اللاعب الأسطوري، الذي أجبرته الظروف المادية الصعبة لبرشلونة على الرحيل الصيف الماضي نحو باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان تشافي راضياً إلى حد كبير عما شاهده الثلاثاء في ميونيخ، قائلاً: «سنأخذ الإيجابيات. ورغم أن النتيجة كانت سلبية، سنتعلم من الأخطاء».

ورأى أن الخسارة الأولى لفريقه هذا الموسم كانت «خطوة إلى الوراء. قمنا بما يكفي كي نستحق التعادل إن لم يكن الفوز. لم نستحق الهزيمة لكننا ارتكبنا الأخطاء في منطقتي الجزاء»، أي في إهدار الفرص والسماح لبايرن بتسجيل هدفين.

بالنسبة لتشافي، الشق الدفاعي يوازي الهجوم أهمية لأنه «عندما تتحدث عن التنافس، أنت تتحدث عن القيام ذلك خلال ركلة ركنية، أو خلال التحول (من الهجوم إلى الدفاع والعكس صحيح)».

وشدد: «كما يتعلق الأمر بالفعالية. حين تصبح في مواجهة حارس المرمى عليك أن تسجل. لم نسجل رغم الفرص السبع الواضحة التي حصلنا عليها. يجب أن نضعها (الكرة) في الشباك. أنا غاضب لكني فخور» في نفس الوقت.

وتابع «بإمكاننا القول إننا كنا الأفضل لكن الأمر يتعلق بالفوز. الهدف الأول جاء من ركلة ركنية والثاني بعد عجزنا عن إيقاف هجمة مرتدة. يجب القيام بهذه الأمور».

وختم: «إنهم فريق متكامل، فيما نحن ما زلنا في بداية الطريق (نحو استعادة مكانة برشلونة). علينا أن نتحسن في منطقتي الجزاء».