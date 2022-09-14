الهاشمي يشيد بجهود التعاون الإماراتية - المغربية في الجولف



دبي (الاتحاد)



أشاد اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي نائب رئيس اتحاد الجولف، بالعلاقة القوية التي تربط اتحاد اللعبة بنظيره المغربي، معرباً عن سعادته بعمق العلاقة التي تربط البلدين، خاصة أن المغرب يعد القلب النابض لرياضة الجولف في الوطن العربي.

وأكد أن الحرص الدائم على تكريس العلاقة الطيبة التي تجمع الأشقاء العرب بصورة عامة، والمغرب على وجه التحديد، والعلاقة المتينة التي تربط اتحاد الجولف الإماراتي والجامعة الملكية المغربية للجولف تؤسس لأن تكون المغرب وجهة أولى ودائمة نحو تطوير منتخبات الجولف الإماراتية.

وقال: «الحفاوة التي حظيت به بعثة منتخبات الدولة الصيف الجاري في معسكرها الذي أقيم في نادي دار السلام الملكي في مدينة الرباط، يؤكد عمق العلاقة التي تجمع اتحاد اللعبتين في الدولتين»، مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذي حظيت به المنتخبات الإماراتية خلال تواجدها في المعسكر، والفوائد التي حققتها جراء الاحتكاك بلاعبي الجولف المغربي الذين هم من خيرة لاعبي الجولف على مستوى الوطن العربي.

وأوضح الهاشمي، أن: «المستويات الرفيعة التي يمتلكها لاعبي الجولف المغربي، والخبرات المتراكمة لديهم على مدار سنوات طويلة، والنتائج المشرفة لهم خاصة في المحافل والبطولات العربية، في عناصر متكاملة مع عمق العلاقة المتينة التي تجمع اتحاد اللعبة بين الدولتين وتبلورت بوضوح في معسكرات منتخباتنا الوطنية بكافة مراحلها السنية أغسطس الماضي في مدينة الرباط، ونجاح التجربة، كان وراء اتخاذنا قرار بأن تكون الوجهة الرئيسية والمستقبلية لتطوير الجولف الإماراتي هي مواصلة الاستفادة من الخبرات المغربية».

أضاف: «نحن بصدد التحضير لتعاون مستقبلي بين الاتحاد الإماراتي للجولف والجامعة الملكية المغربية، لتنظيم بطولات مشتركة خاصة على مستوى الفئات العمرية، في نواة لتأسيس بطولة«رايدر كاب»على المستوى العربي، مع الحرص على توجيه الدعوة أيضاً للدول العربية للمشاركة بها، حيث سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب».

يذكر أن منتخبات الدولة لفئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال والسيدات، سبق لها أن توجهت أغسطس الماضي في بعثة تضم 27 فرداً برئاسة اللواء «م» الطيار عبدالله السيد الهاشمي، في معسكر خارجي في مدينة الرباط بالمغرب، استعداداً للاستحقاقات المقبلة، في معسكر امتد لقرابة الأسبوعين، تخللته تجارب ودية جمعت لاعبي الدولة مع نظرائهم من الجولف المغربي.