رحلة مولدوفا.. يونايتد في المهمة الشاقة

كيشيناو (أ ف ب)

سيكون مانشستر يونايتد الإنجليزي في رحلة شاقة إلى مولدوفا الخميس، في محاولة منه لتعويض سقوطه الافتتاحي في مسابقة "يوروبا ليج"، وذلك حين يتواجه مع شيريف تيراسبول الذي صعق ريال مدريد الإسباني في معقله الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وبدأ يونايتد مشواره في المجموعة الخامسة بسقوط على أرضه أمام ريال سوسييداد الإسباني صفر-1، ما جعل رجال المدرب الهولندي إريك تن هاج مطالبين بالعودة من العاصمة المولدافية كيشيناو بالنقاط الثلاث، من أجل تعزيز حظوظهم بنيل المركز الأول المؤهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

وتقام المباراة في العاصمة المولدافية عوضاً عن إقليم ترانسنيستريا الانفصالي، معقل شيريف تيراسبول، بقرار من الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويمثل شيريف عاصمة إقليم انفصالي موالٍ لروسيا يبلغ عدد سكانه 470 ألف نسمة ويقع بين جنوب أوكرانيا ومولدافيا، وقد أعلن انفصاله عن باقي مولدافيا اثر حرب أهلية قصيرة بعد تفكّك الاتحاد السوفياتي عام 1991.

منذ ذلك الوقت، يحمي جنود روس إقليم ترانسنيستريا، وهو مستقل بحكم الواقع برغم عدم الاعتراف به من أي دولة في العالم.

رياضياً، وكي تكون قادرة على الانتساب إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، تخوض مدينة تيراسبول البالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، الدوري المولدافي. مسابقة أحرزها شيريف 19 مرة منذ 2001.

وبعدما وصل إلى دور المجموعات لدوري الأبطال الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه، وحقق مفاجأة مدوية بإسقاطه ريال مدريد في معقله 2-1، بدأ شيريف مشواره في هذه المجموعة بأفضل طريقة من خلال الفوز على أومونيا القبرصي في أرض الأخير بثلاثية نظيفة.

ويأمل تن هاج أن يكون لاعبوه استفادوا من الراحة التي حصلوا عليها جراء تأجيل مباراة الدوري المحلي ضد كريستال بالاس حداداً على وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

ويبدو سوسييداد مرشحاً لفوز ثانٍ توالياً حين يستضيف أومونيا في سان سيباستيان، لكن الفريق الباسكي يخوض المباراة بمعنويات مهزوزة بعض الشيء نتيجة خسارته الأحد في الدوري المحلي أمام خيتافي.

وعلى غرار يونايتد، يسعى روما الإيطالي بقيادة مدرب "الشياطين الحمر" السابق البرتغالي جوزيه مورينيو والوافد الجديد النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، إلى تعويض سقوطه الافتتاحي في المجموعة الثالثة على أرض لودوجوريتس البلغاري (1-2)، من خلال الفوز على ضيفه هلسنكي الفنلندي.

وتضم المجموعة ريال بيتيس الإسباني الذي فاز في الجولة الأولى على هلسنكي 2-صفر خارج الديار، ولا يريد التفريط بظهوره الأول في الأندلس حين يستضيف لودوجوريتس الخميس في إشبيلية.

وبعد حسمه ما يفترض أن يكون أقوى مواجهاته في المجموعة السادسة أمام فينورد الهولندي 4-2، يحل قطب العاصمة الإيطالية الآخر لاتسيو ضيفاً على ميدتيلاند الدنماركي الخاسر افتتاحاً على أرض شتورم جراتس النمساوي صفر-1.

وبالمعنويات المرتفعة جداً التي اكتسبها جراء تربعه على صدارة الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه، يحل يونيون برلين ضيفاً على براغا البرتغالي مع طموح تعويض سقوطه في الجولة الأولى على أرضه صفر-1 أمام يونيون سان-جيلواز البلجيكي الساعي بدوره إلى فوزه ثانٍ على حساب ضيفه مالمو السويدي.

بالنسبة لحارس أونيون برلين لينارت غريل "الأمر الوحيد الذي يهمنا الخميس هو أن نسجل نقاطنا الأولى. نريد أن نظهر الوجه الذي نقدمه في الدوري".

وكان من المفترض أن يتواجه أرسنال، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، مع ضيفه إيندهوفن الهولندي في قمة المجموعة الأولى التي افتتحها النادي اللندني بالفوز على أرض زيوريخ السويسري 2-1، لكن المباراة تأجلت بسبب نقص في موارد الشرطة في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية الأسبوع الماضي.