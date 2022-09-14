مواجهة ثأرية بين علي القيسي وأرنيت في بطولة «محاربي الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)



تتجه أنظار عشاق بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، يومي الجمعة والسبت، إلى صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي لمتابعة النسختين الأفريقية رقم «32» والدولية «33» بتنظيم من شركة بالمز الرياضية، ويتصدر واجهة النسخة العالمية النزال بين الأردني علي القيسي والكندي جيسي أرنيت.

وتبدأ التحديات الجمعة بالنسخة الأفريقية التي تشهد 13 نزالا قوياً بين أبطال القارة السمراء بمشاركة 26 مقاتلاً من 13 دولة، ويجمع النزال الرئيسي على لقب البطولة كيفين عمر من جزر القمر صاحب الـ 8 انتصارات و3 هزائم في مشواره مع الأنجولي إميليو كيسوا بـ 3 انتصارات ودون خسارة في وزن الثقيل، كما تتضمن نزالاً قوياً يجمع بين المغربي بدرالدين دياني والأنغولي شيدو سبرانكا، ونزال السيدات الذي يجمع بين المغربية أسماء ابووندر والجزائرية نورا كورنول.

وتشهد النسخة الدولية المقررة السبت 13 نزالاً بمشاركة 26 مقاتلاً ومقاتلة من 17 دولة، ويجذب النزال الرئيسي في البطولة الأنظار في مواجهة مكررة بين الأردني علي القيسي والكندي جيسي أرنيت الذي يدافع عن لقبه في وزن الريشة، الذي حصل عليه في النسخة الماضية بسبب إصابة البطل الأردني، ويجمع النزال الرئيسي الثاني بين اللبناني جوش تاجو وطاهر عبد اللطيف من أذربيجان في وزن المتوسط، ويلتقي في نزال السيدات الفلبينية كولني براون والتركية ايوشن في وزن الريشة.

من جانبه، أكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة للبطولة الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية خلال مؤتمر صحفي، عن اكتمال كافة الترتيبات الخاصة بالنسختين الأفريقية والدولية لمحاربي الإمارات، البطولة الأسرع نمواً في العالم والأكثر شعبية في المنطقة بفضل دعم القيادة الرشيدة في الدولة للرياضة والرياضية ودعم الشركاء الاستراتيجيين في عدة مجالات مختلفة.

وقال درويش: «اللجنة المنظمة تسعى إلى تقديم الجديد في كل نسخة، ويسعدنا أن نقدم أكبر نزال إعادة في تاريخ البطولة على لقب وزن الريشة للنسخة الدولية بين الأردني علي القيسي والكندي جيسي آرني، لا شك أن جميع جماهيرنا وعشاق البطولة على دراية تامة بأن هذين الخصمين كان مقدراً لهما اللقاء مرة أخرى بعد انتهاء اللقاء السابق مباشرة لحسم تلك الخصومة ولتقرير المقاتل الأولى بحمل لقب وزن الريشة. كما يشهد النزال الرئيسي المشترك بنفس النسخة تتويجاً آخر لبطل جديد في وزن المتوسط خلال النزال الذي يجمع اللبناني جوش والأذربيجاني طاهر».

ووجه الشكر إلى شركاء النجاح دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجلس أبوظبي الرياضي، و«أبوظبي للإعلام» وقنوات أبوظبي الرياضية ومنصة UFC Fight Pass التي ساهمت في إيصال فعاليات محاربي الإمارات بنسخها المختلفة لأكثر من 160 دولة على مستوى العالم، ودعا فؤاد درويش الجمهور لحضور النسختين مع تطبيق نظام المرور الأخضر عبر تطبيق الحصن.

من جانبه، أكد الأردني علي القيسي عن تطلعه إلى استعادة لقب البطولة الدولية وعن جاهزيته وحماسه للمواجهة أمام الكندي جيسي ويعد بالحصول على حزام البطولة، كما دعا الجمهور الأردني والعربي وكل محبي الفنون القتالية المختلطة إلى حضور النزال في الاتحاد أرينا.

وبدوره، وصف الكندي جيسي النزال بأنه الأكبر في تاريخ الشرق الأوسط وعلى منصة عالمية في عالم الفنون القتالية، وكشف عن إقامته معسكراً خاصاً للاستعداد للنزال الكبير وأنه سوف يقدم أفضل ما لديه للاحتفاظ باللقب، ودعا الجمهور للاستماع بالمواجهة القوية.