هوفكينز.. بداية مثالية لـ«الحصان الشاب»

بورتو (رويترز)

تضافرت كل العوامل ليحتفل كلوب بروج البلجيكي، بليلة رائعة سحق خلالها مضيفه بورتو البرتغالي برباعية دون رد في دوري أبطال أوروبا، في مفاجأة مدوية لكن المدرب كارل هوفكينز، قال إنه توقع هذا الانتصار الكبير.

وتصدر بروج بهذا الانتصار العريض المجموعة الثانية، بعد أن كان قد فاز الأسبوع الماضي على أرضه أمام باير ليفركوزن الألماني، مما يجعل الفريق البلجيكي الحصان الأسود لدور المجموعات.

وقال هوفكينز: تأمل دائماً أن ينفذ لاعبوك خطتك قدر الإمكان، وعندما ترى أن كل فرد قام بواجبه المطلوب أثناء المباراة فإنك تصل إلى هذا الإنجاز. كنت أتوقع الفوز. قلت ذلك سابقاً، لكن لم يتوقع أحد هذه النتيجة الكبيرة.

«نريد الفوز في كل مباراة والسعادة لا تسعني بأداء اللاعبين. نؤمن بقوة بقدراتنا. لن يكون الأمر مفاجئاً إذا فعلنا كل شيء بشكل جيد».

ويأتي فوز كلوب بمباراتين في دوري الأبطال بعد خمسة انتصارات متتالية للفريق في الدوري البلجيكي، حيث تعافى بسرعة من بداية بطيئة للموسم.

لكن لم يكن لديه أي وقت للاستعداد للرحلة إلى البرتغال بعد اللعب في المسابقة المحلية يوم السبت.

وأضاف المدرب:«أشعر بسعادة أكبر لأن اللاعبين حققوا هذه النتيجة الكبيرة من خلال أداء كل الواجبات الخططية في أرض الملعب، رغم عدم حصولهم على ما يكفي من وقت للتدريب.

«انهار بورتو تحت الضغط. قدم المدافعون أداءً جيداً وانطلق المهاجمون وحاولوا امتصاص ضغط المنافس وإيجاد مساحات خلف الدفاع. قمنا بعمل رائع».

وكان اللافت للنظر بعد جميع الأهداف الأربعة هو رد الفعل الهادئ للمدرب البالغ من العمر 43 عاماً، والذي لعب في كلوب بروج ووست بروميتش وستوك سيتي، لكنه يشغل أول وظيفة تدريبية له.

وبينما احتفل اللاعبون والبدلاء والجهاز الفني بكل هدف، احتفظ هوفكينز بهدوء لاعبي البوكر.

وقال للصحفيين: «أحاول قدر المستطاع السيطرة على مشاعري. يمكن أن تحدث أشياء كثيرة بعد الهدف، سواء مع أو ضد.

«إذا بالغت في الإحباط أو الفرحة بعد كل هدف، فأنت تفتقر لكثير من مقومات أي مدرب.

أريد أن أرى أولاً رد فعل جميع اللاعبين والطاقم الفني والجماهير وبعدها يمكنني التعبير عن مشاعري».

وستكون مباراة بروج القادمة في المجموعة الثانية أمام أتلتيكو مدريد في الرابع من أكتوبر.