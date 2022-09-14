«وديتان» تجهزان الشارقة لـ «عربية اليد»

الشارقة (الاتحاد)



أنهى فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي استعداداته لخوض غمار منافسات بطولة الأندية العربية الـ 37 لكرة اليد، والتي تحتضنها مدينة الحمامات التونسية خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري، حيث تكتسب هذه النسخة أهمية خاصة بعدما منح الاتحاد الدولي لكرة اليد الحق لبطل الأندية العربية بالمشاركة في كأس العالم للأندية «سوبر جلوب 2022» المقررة إقامتها بالمملكة العربية السعودية أكتوبر المقبل.

ودشن فريق الشارقة، ممثل الدولة، بطل الرباعية المحلية الموسم الماضي، فترة الإعداد للموسم مبكراً، قبل أن يدخل في معسكر خارجي في مدينة سوسة التونسية لمدة 10 أيام، لعب خلاله مباراتين وديتين مع فريقي اتحاد منزل تميم وسبورتنج المكنين التونسيين، لينتقل بعدها رجال الشارقة إلى مدينة الحمامات لملاقاة السالمية الكويتي 17 سبتمبر، في افتتاح مباريات الدور التمهيدي للمجموعة الأولى، ثم يواجه فريق أمل سكيكدة الجزائري 18 سبتمبر، ويختتم هذا الدور أمام الإفريقي التونسي الثلاثاء 20 سبتمبر.

وأكد علي المرزوقي مدير فريق الشارقة، على جاهزية الفريق البدنية والذهنية، وأعرب عن ارتياح الجهاز الفني والإداري لتحقيق المعسكر لأهدافه بدخول اللاعبين في أجواء البطولة وارتفاع التركيز والثقة لديهم بالتدريب على فترتين صباحاً ومساءً، وخوض تجربتين مع فرق تونسية، لزيادة الانسجام والتجانس بين المجموعة والعناصر الجديدة في الفريق.

وأضاف: عربية اليد بتونس 2022 تعتبر من أقوى نسخ البطولة على الإطلاق لوجود حافز خطف بطاقة مونديال الأندية، وتنافس أبطال آسيا وأفريقيا، الكويت الكويتي، والزمالك المصري، بجوار مولودية الجزائري والترجي والإفريقي من تونس.

وأعرب عن أمنياته بأن يستفيد الشارقة من الاحتكاك القوي الذي توفره هذه المشاركة مع أندية كبيرة ومدارس مختلفة في كرة اليد تتميز بالسرعة والقوة والنسق العالي، وثقته بقدرة جميع اللاعبين أبطال الإمارات، على تقديم مستوى جيد، رُغم الغيابات التي يعاني منها الشارقة بسبب الإصابات وظروف العمل التي حرمت 5 لاعبين من الأعمدة الأساسية للملك الشرقاوي من المشاركة في هذا المحفل العربي.

يذكر أن نظام البطولة العربية لكرة اليد يبدأ بالدور التمهيدي بنظام دوري المجموعات من مرحلة واحدة، ثم يلتقي في الدور ربع النهائي، المتصدرين في كل مجموعة مع أصحاب المركز الرابع، ووصيفي المجموعتين مع الحاصلين على المركز الثالث، وتضم المجموعة الأولى الشارقة، بجوار السالمية، والإفريقي، وأمل سكيكدة، فيما ضمت المجموعة الثانية كلاً من الزمالك المصري، والترجي التونسي، والكويت الكويتي، والمولودية الجزائري.