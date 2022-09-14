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كأس الاتحاد تدشن موسم الجودو في الفجيرة

كأس الاتحاد تدشن موسم الجودو في الفجيرة
14 سبتمبر 2022 12:30

 
أبوظبي (الاتحاد)

يدشن اتحاد المصارعة والجودو موسمه الرياضي الجديد 2022 - 2023 ببطولة كأس الاتحاد للجودو للبراعم والشباب، التي يستضيفها نادي الفجيرة للفنون القتالية الأحد المقبل. وأعلنت اللجنة الفنية للجودو عن لائحة البطولة الفنية والتنظيمية المعتمدة من قبل مجلس إدارة الاتحاد، والتي شملت كافة الأمور الفنية والتنظيمية والتحكيم.
وتسمح اللائحة بمشاركة 4 لاعبين على مستوى البراعم في الوزن الواحد بهدف اكتشاف المواهب بعدما سمحت بمشاركة جميع الجنسيات، كما سمحت بمشاركة 4 لاعبين في الوزن الواحد بفئة الشباب كمشاركة مفتوحة لجميع الجنسيات في صفوف الأندية الأعضاء. 

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وحددت اللائحة الفنية أوزان الفئتين ولائحة المدربين على أن يكون اليوم الموعد النهائي لتسجيل المشاركة في البطولة، فيما يجرى الميزان التجريبي والرسمي السبت المقبل. وتبدأ الأدوار التمهيدية للبطولة الأحد المقبل بصالة نادي الفجيرة للفنون القتالية فيما تقام الأدوار النهائية عصر اليوم نفسه، وتعقبها مراسم التتويج بالميداليات والكؤوس.
وهنأ محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو كافة الأندية الأعضاء بمناسبة استئناف نشاط الاتحاد للموسم الجديد للمصارعة والجودو، متمنيا التوفيق لجميع الأندية وأن يفرز الموسم الجديد مواهب جديدة واعدة تشكل دعما للمنتخبات الوطنية للمصارعة والجودو، ووجه الشكر لأسرة نادي الفجيرة للفنون القتالية على حسن التعاون المستمر.

الجودو
اتحاد المصارعة والجودو
محمد بن ثعلوب
نادي الفجيرة للفنون القتالية
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