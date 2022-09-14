البايرن والبارسا.. «العقدة مستمرة» !!

أنور إبراهيم (القاهرة)

«عندما يفشل فريقك في تسجيل الأهداف رغم السيطرة شبه الكاملة التي يفرضها على مجريات اللعب، فلابد أن تتعرض للعقاب في نهاية المطاف».. مقولة شهيرة في عالم كرة القدم، اكتوى برشلونة الإسباني بنارها في المباراة التي حل فيها ضيفاً على بايرن الألماني في معقله «أليانز أرينا»، في إطار الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري الأبطال «الشامبيونزليج».

ولايمكن للاعبي البارسا أن يلوموا سوى أنفسهم على نتيجة هذه المباراة التي انتهت 2/صفر لمصلحة الفريق البافاري، رغم إنها شهدت هجمات متواصلة لبرشلونة على مرمى مانويل نوير، خاصة في الشوط الأول وبلغت جملة التسديدات على المرمى من جانب الكتالوني 18تسديدة منها 4 تسديدات بين القائمين والعارضة.

وفي أقل من 4 دقائق، مع بداية شوط المباراة الثاني، نجح الألمان في حسم اللقاء ليس بهدف واحد وإنما بهدفين متتاليين من خطئين واضحين لدفاع برشلونة وخط وسطه، الأول سجله الظهير الفرنسي لوكاس هيرنانديز في الدقيقة 50، والثاني سجله الجناح الألماني ليروي ساني في الدقيقة 54، لتستمر «العقدة الألمانية»، رغم التفاؤل الشديد الذي ساد بين لاعبي برشلونة ومديرهم الفني تشافي هيرنانديز، بل وامتد أيضاً إلى معظم خبراء الكرة العالمية الذين تحدثوا في تحليلاتهم قبل المباراة عن حقيقة أن البارسا أصبح «غير» منذ النصف الثاني للموسم الماضي، حيث لم يخسر أي مباراة من وقتها على الإطلاق ونجح في احتلال المركز الثاني في الدوري الإسباني «الليجا» بعد ريال مدريد البطل. والأكثر من ذلك أن الخبراء توقعوا فوز برشلونة أو تعادله على أسوأ تقدير، مع البايرن في عقر داره. ولكن لاعبي برشلونة خيبوا آمال جماهيرهم وطموحات مديرهم الفني، وتوقعات الخبراء، بسبب إضاعتهم للفرص السهلة طوال شوطي المباراة.

هذه النتيجة غير المتوقعة، والتي لاتتماشى مع سير المباراة، وفرص كل فريق، أصابت تشافي بالانزعاج والغضب الشديد لأنه يرى إن فريقه كان يستحق الفوز، لولا نقص فاعلية مهاجميه وعجزهم عن ترجمة الفرص الحقيقية الكثيرة التي لاحت لهم إلى أهداف، بسبب الرعونة وعدم التركيز أمام المرمى، مثلما حدث مع المهاجم البولندي الخطير روبرت ليفاندوفسكي الذي أضاع ثلاث فرص حقيقية أمام مرمى مانويل نوير، وكأن لسان حال الحارس الألماني يقول له: كيف تسجل في مرمى الفريق الذي صنع شهرتك على امتداد سنوات طويلة، وحصلت معه على كل الألقاب والبطولات الممكنة؟!

تشافي قال أيضاً في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: الفارق بيننا وبين البايرن هو أنهم لايتسامحون أمام المرمى ويستغلون ربع الفرصة للتسجيل، مشيراً إلى أن النتيجة لاتعكس سير المباراة ولا أداء الفريقين ولكنه اعتراف في الوقت نفسه بأن هذا هو حال مباريات دوري الأبطال: إذا أخفقت في التسجيل من الفرص الكثيرة التي لاحت لك، فلابد أن تدفع ثمن ذلك أهدافاً في مرماك. وأضاف قائلاً: لاحت لنا 6أو 7 فرص حقيقية للتسجيل وخاصة في الشوط الأول، ولعبنا من البداية من أجل تحقيق الفوز وليس مجرد التعادل، وكان ينبغي أن نفوز، ولكننا نتعلم على أية حال من أخطائنا وسنواصل العمل بقوة في قادم المباريات.