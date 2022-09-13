«أبيض الشباب» يدشن حلم التأهل الـ15 إلى كأس آسيا

معتصم عبدالله (دبي)

يرفع منتخبنا الوطني للشباب شعار «التأهل 15» إلى نهائيات كأس آسيا تحت 20 عاماً المقررة في أوزبكستان 2023، حينما يدشن مشواره في سباق التصفيات ضمن المجموعة العاشرة، التي تقام مبارياتها في العاصمة القرغيزية بيشكيك، بلقاء نظيره منتخب بروناي في الثانية من ظهر اليوم على ستاد دولين عمرزاكوف.

وتدخل بطولات الفئات العمرية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مرحلة جديدة، بالتزامن مع انطلاق التصفيات الحالية، حيث حلت كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً مكان بطولة تحت 19 عاماً، وتم تعديل نظام التصفيات ليقام بشكل مفتوح دون تقسيم المناطق.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر، لتنضم إلى منتخب أوزبكستان مستضيف البطولة.

ويحمل تاريخ «أبيض الشباب» نجاحه في التأهل للنهائيات القارية في 14 نسخة سابقة، قبل فشله في حجز مقعده في نهائيات النسخة الأخيرة 2020، والتي جرى إلغاؤها لاحقاً بسبب كورونا، وقاد منتخبنا في التصفيات الأخيرة الكرواتي فيردو ميلين، حيث احتل «الأبيض» المركز الثالث في ترتيب المجموعة الرابعة للتصفيات بإيران.

وتأهل منتخبنا للنهائيات القارية في 14 مشاركة سابقة أعوام 1982، 1985، 1988، 1992، 1996، 2000، 2002، 2006، 2008، 2010، 2012، 2014، 2016، 2018، وحظي بالتتويج باللقب مرة واحدة في نسخة العام 2008 بالسعودية، علاوةً على تأهله لمونديال الشباب في نسختين 1997 بماليزيا و2009 بمصر.

وتمثل المشاركة المرتقبة في التصفيات الحالية المؤهلة لنهائيات 2023، المهمة الرسمية الأولى للمدرب الوطني فيصل الطاهري، بعد قرار الاستغناء عن سلفه الإسباني فرانك أورتيجا، بعد نحو 500 يوماً قضاها على رأس القيادة الفنية للمنتخب، الذي فشل تحت قيادة مدربه المقال في ثلاثة استحقاقات رسمية على التوالي، شملت نسختين لبطولة كأس العرب تحت 20 عاماً في مصر والسعودية على التوالي، بجانب بطولة غرب آسيا لمنتخبات الشباب.

وكان منتخبنا بدأ تحضيراته لهذه المشاركة بتجمع داخلي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة فيصل الطاهري وطاقمه المعاون، والذي اختبر أكثر من ثلاثين لاعباً خلال التدريبات والمباريات، قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب في التصفيات. وأدى منتخبنا ثلاث تجارب ودية، حيث تعادل مع منتخب الصين تايبيه سلبياً في المباراة الأولى، وفاز عليه بأربعة أهداف من دون مقابل في المباراة الثانية، واختتم تجاربه الإعدادية بالفوز على أوزبكستان بهدف من دون رد.