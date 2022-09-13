«الزعيم» يرفع درجة الجاهزية لقمة «الثالثة»

دبي (الاتحاد)

وجه الجهاز الإداري للفريق الأول بنادي العين، تحذيراً شديد اللهجة إلى لاعبي الفريق، بضرورة التركيز في قادم المباريات، وعدم «الانخداع» في الفوز السهل أمام الظفرة بسباعية في الجولة الماضية، وذلك كون تلك المباراة كانت لها ظروفها الخاصة، لكنها ليست مقياساً في شعور اللاعبين بالثقة الزائدة، التي ربما تدفعهم للتراخي أمام باقي المنافسين في قادم الجولات.

وكان الجهاز الفني بقيادة الأوكراني ريبروف، قد أغلق ملف الفوز العريض بسباعية على الظفرة عقب نهاية المباراة مباشرة، وطالب اللاعبين في غرفة الملابس بالتوقف عن أي مظاهر للاحتفالات، وطالبهم بضرورة التفكير في لقاء القمة أمام الجزيرة في الجولة الثالثة غداً الخميس.

وهي نفس الرسالة التي شدد عليها الجهاز الإداري وشركة كرة القدم، التي تتابع عن قرب التفاصيل اليومية للتحضيرات.

ويواصل الفريق الأول تدريباته اليومية على ملعبه، حيث يؤدي الزعيم حصة التدريب النهائية مساء اليوم قبل التوجه لأبوظبي والمبيت فيها لمواجهة الجزيرة غداً.

وكانت الأيام القليلة الماضية قد شهدت تركيز الجهاز الفني على بعض الجمل التكتيكية، وبخاصة في الوسط والهجوم، والخيارات التي سيتم الاعتماد عليها في مواجهة الجزيرة الصعبة على الفريقين.

من جانبه أكد ماجد العويس، عضو شركة العين لكرة القدم، ثقته في تعامل اللاعبين بطريقة احترافية مع الفوز العريض أمام الظفرة، حيث لم يكن الضيف الظفراوي في يومه بتلك المباراة، وشدد العويس على أن الفوز العريض لن يخدع العين، كما يجب ألا يخدع اللاعبين وذلك لأن لكل مباراة ظروفها، والمطلوب هو الهدوء والتركيز والتعامل بالقطعة مع كل مباراة بشكل منفصل، وكأنها نهائي كؤوس يجب الفوز بها.

ولفت إلى أن الجهاز الفني أوصل الرسالة إلى جميع اللاعبين، وطالبهم بضرورة إغلاق ملف مباراة الظفرة بمجرد انتهاء اللقاء، لأن الفوز العريض في هذه النوعية من المباريات عادة ما يكون خادعاً، وقد يؤدي لتراخي بعض العناصر، وهو ما لا يمكن قبوله، وبالتالي شدد الجهاز الفني على ضرورة استعادة التركيز والهدوء ونسيان ما فات.

وعن التحضيرات للجزيرة قال: «مباراة كبيرة بين فريقين كبيرين، بالتأكيد رغبة الفوز ستكون حاضرة، والزعيم يستعد بقوة لجميع المنافسين وكل مباراة تشهد اهتماماً وتحضيراً يليق بها، وأتمنى استمرار روح الفوز والأداء القوي في جميع مباريات الفريق حتى نهاية الموسم، لأن قدر العين أن يكون على منصات التتويج دوماً، وهو ما يجعل كل الفرق تستقبله بتركيز شديد للفوز عليه كونه حامل اللقب، وهو ما يتطلب استعداداً من اللاعبين مضاعفا، وبذل مزيد من الجهد في التدريبات والمباريات، والثقة كبيرة في جميع عناصر الفريق والجهازين الفني والإداري».