علي كانو يحفز «النمور» قبل لقاء الظفرة

فيصل النقبي (كلباء)

أشاد علي كانو اللوغاني رئيس شركة كلباء لكرة القدم بمستوى اللاعبين الذين قدموه أمام الوحدة والحصول على أول ثلاث نقاط بالدوري، بعد أن اجتمع باللاعبين قبل بداية الإعداد للمباراة القادمة أمام الظفرة. وحث اللوغاني جميع عناصر الفريق للاجتهاد أكثر لحصد النقاط الثلاث القادمة أمام الظفرة لأهمية اللقاء بالنسبة لطموحات الفريق في دوري هذا الموسم، مشيداً بالمستوى الذي قدمه المدرب الإيراني فرهاد مجيدي وقيادته للفريق بنجاح رغم التعثر في اللقاء الافتتاحي أمام البطائح.

من جانبه اقترب الحارس جمال عبدالله من العودة لحراسة عرين النمور خلال اللقاءات القادمة وسيكون جاهزاً لمهتمه قريباً.