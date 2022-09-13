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الرياضي

«الرحالة» التونسي يقود الرمس في «التجربة 16»

سليم المزليني
14 سبتمبر 2022 00:05

دبي (الاتحاد)

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دشن الدولي التونسي السابق سليم المزليني، مشواره مع فريق الرمس بثنائية في مرمى الفجيرة خلال مباراة الفريقين بالجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى، مقدماً أوراق اعتماده مبكراً، وسجل المزليني أول أهداف دوري الأولى في الدقيقة 28 واضعاً الرمس في المقدمة، قبل أن يعادل الفجيرة عن طريق عكاشة حمزاوي في الدقيقة 36، ويسجل هدفاً ثانياً بوساطة نبيل فيروز في الدقيقة 60، ليعود لاعب النجم الساحلي السابق ويسجل هدفه الشخصي الثاني وهدف التعديل لفريقه في الدقيقة 63.
ويتطلع سليم إلى وضع بصمة مع فريقه الرمس وقيادته إلى مركز جيد في دوري الهواة، وتعتبر تجربة المزليني مع الرمس الأولى في الملاعب المحلية، حيث لم يسبق له الظهور بالإمارات، لكنه خاض تجارب بالسعودية والبحرين إلى جانب تونس.
ويملك سليم خبرة كبيرة ومسيرة حافلة مع 15 نادياً، وبدأ المهاجم المولود في31 أغسطس 1983 مشواره الاحترافي مع النجم الساحلي موسم 2007- 2008، قبل أن يلعب لقوافل قفصة 2008-2010، وهلال مساكن 2010-2011، والنجم المتلوي 2011-2014، وشبيبة القيروان 2014-2015، والصفاقسي 2015-2016، ثم عاد للنجم المثلوي معاراً في 2016، وبعدها ارتدى قمصان الملعب القابسي 2016-2017 ومستقبل قابس 2017-2018.
وخاض الدولي التونسي السابق، تجارب احترافية متنوعة مع أندية الحد البحريني، وفي السعودية مع العربي، الزلفي ووج، والجندل، قبل أن يحط اللاعب الرحال في «الميركاتو الحالي» بنادي الرمس كوجهة جديدة يسعى إلى تقديم نفسه من خلالها في ملاعبنا.

دوري الدرجة الأولى
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