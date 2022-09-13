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فتح باب التسجيل لأولى جولات موسم البحر في دبي

فتح باب التسجيل لأولى جولات موسم البحر في دبي
14 سبتمبر 2022 00:03

دبي (الاتحاد)

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أعلن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، التي تقام في شواطئ دبي الأحد المقبل في افتتاح فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022-2023.
وأخطر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية كافة النواخذة وملاك القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً ببدء التسجيل، الذي يستمر يومياً حتى موعد إغلاق باب التسجيل في الحادية عشرة من صباح الجمعة المقبل، وذلك عبر البوابة الإلكترونية للنادي تمهيداً لإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق.
وحرصت اللجنة المنظمة على اطلاع كافة المتسابقين المشاركين على لوائح وشروط المشاركة في السباق، من خلال إرفاق رابط كراسة الشروط في رسالة نصية لجميع النواخذة ملاك القوارب في هذه الفئة وتعريفهم بالتحديثات التي طرأت عليها، من أجل دراستها قبل وقت كاف والعمل على تنفيذيها، خاصة وأن السباق سيضم فئتين عمرتين مختلفتين هي الشباب تحت 21 سنة والناشئين تحت 16 سنة.

نادي دبي الدولي للرياضات البحرية
دبي
الإمارات
بطولة دبي للقوارب الشراعية
بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية
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