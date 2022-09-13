هالاند وليفا ونيمار وفينيسيوس.. وجبة هجومية دسمة

عمرو عبيد (القاهرة)

الصراع بين الكرة الهجومية ونظيرتها الدفاعية لم يتوقف منذ عرف العالم «اللعبة الأشهر»، وإذا كان أغلب عشاقها يجدون قمة المتعة في غزارة الأهداف، فإن الموسم الحالي يُقدّم «وجبة دسمة»، بعناصر مُذهلة خطفت الأنظار ولا تتوقف عن تقديم كل الإبهار، وقد تتوقف أو تتعطل «ماكينة الأهداف» خلال الموسم، لكن ما يُقدمه «الصاروخ» هالاند و«العملاق» ليفاندوفسكي و«المشاغب» نيمار وآخرون، جعل «الهدّاف المتسلسل» يترك بصمته الواضحة على مسار البطولات الحالية في موسم هجومي، يبدو «استثنائياً» منذ البداية!

هالاند نجم مانشستر سيتي «الخارق» سجّل 12 هدفاً في 8 مباريات، وعلى صعيد قائمة «الأهداف المتسلسلة» فإنه تمكّن من التسجيل في 5 مباريات متتالية بـ«البريميرليج» ودوري الأبطال، ويُمكنه زيادة هذا المعدل أمام دورتموند وعقب استئناف الدوري الإنجليزي، وانعكس التفوق الفردي لهالاند على «البلومون»، إذ إن معدل الأهداف المتوقعة للفريق في «البريميرليج» يبلغ 16.10، لكن النرويجي أسهم في تسجيل عدد أكبر بفارق إيجابي كبير «+3.90»، وضعت «السماوي» كالعادة فوق قمة أقوى خطوط الهجوم بالدوري.

ويبدو تأثير ليفاندوفسكي «خيالياً» في برشلونة، ورغم مشاركته «بديلاً» أمام قادش، إلا أنه احتاج إلى 8 دقائق فقط ليُسجل للمباراة الخامسة على التوالي أيضاً في الليجا و«الشامبيونزليج»، كما تجاوز مع «البارسا» معدل الأهداف المتوقعة حتى الآن بفارق «+0.95»، وجاءت بداية نيمار مع باريس سان جيرمان «مثالية» بطريقة لا تُصدّق، ويملك البرازيلي المعدل التهديفي «التسلسلي» الأفضل في 6 مباريات بدأها بكأس السوبر مروراً بخمس مباريات في «ليج ون»، قبل التعطل أمام نانت، لكنه عاد لبناء سلسلة جديدة بهدف الفوز على بريست.

ويُسجّل «الثنائي» نيمار ومبابي الأهداف بغزارة منذ انطلاق الموسم، ليساهما في تجاوز معدل الأهداف المتوقعة لـ«كتيبة الأمراء» بفارق «+1.01»، لكن البرازيلي يتفوق على الفرنسي الذي كوّن أفضل سلسلة له بالتسجيل في 3 مباريات متتالية فقط.

ويقوم فينيسيوس جونيور هو الآخر بعمل رائع مع ريال مدريد، ويسير بخطوات هادئة لكنها «ثابتة»، بتسجيله هدفاً واحداً في 5 مباريات متتالية بجميع البطولات، في حين يملك «مفاجأة فولهام»، أليكسندر ميتروفيتش، سلسلة مكونة من التهديف في 4 مباريات توالياً بـ«البريميرليج» مؤخراً.

وعلى صعيد دوري أدنوك للمحترفين، فقد وقّعت الانطلاقة الإماراتية على بداية هجومية «رائعة» بـ40 هدفاً ومعدل 2.86/ مباراة، وافتتح «التاريخي» علي مبخوت الموسم بسلسلة «ثنائية» عبر تسجيل 5 أهداف في مباراتين، وهو ما يُمثل 83.3% من قوة الجزيرة الهجومية حتى الآن، ورغم إخفاقه في «ضربة البداية» مع العين، إلا أن التوجولي لابا كودجو سجّل «سوبر هاتريك» في مباراته الثانية، ليبدأ سلسلة من المُتوقع استمرارها بغزارة، ويضع «الزعيم» في صدارة قائمة الهجوم الأقوى بـ 8 أهداف ومعدل «مُخيف» بـ 4 أهداف في كل مباراة.