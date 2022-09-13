دوري الأبطال يواصل «حوار الكبار»

مدريد (أ ف ب)

يبحث ريال مدريد الإسباني حامل اللقب عن فوزه الثاني توالياً في دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف لايبزيج الألماني الجريح، فيما يقود الهداف الفتاك النرويجي إيرلينج هالاند مانشستر سيتي بطل إنجلترا أمام فريقه السابق بروسيا دورتموند الألماني.

في المجموعة السادسة، يستقبل ريال مدريد، بطل المسابقة 14 مرة «رقم قياسي»، والفائز في مباراته الأولى على أرض سلتيك الاسكتلندي 3- صفر، لايبزيج الألماني الذي مُني بخسارة مذلة أمام ضيفه شاختار الأوكراني 1-4.

لكن الفريق الألماني تنفس الصعداء بإقالة دومينيكو تيديسكو، لحساب مدربه الجديد ماركو روزه.

في المقابل، يحلّق ريال مدريد في حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإسباني، وهو الوحيد الذي حقق خمسة انتصارات كاملة، متربعاً على الصدارة بفارق نقطتين عن غريمه برشلونة.

وفي المجموعة السابعة، نقل هالاند شهيته التهديفية من دورتموند إلى سيتي، فسجل له ثنائية خلال فوزه الكاسح برباعية نظيفة على أرض إشبيلية الإسباني، ينوي تكرارها عندما يواجه فريقه السابق دورتموند الذي حمل ألوانه بين 2020 و2022 وسجل له 86 هدفاً في 89 مباراة.

وفي المجموعة الثامنة يزور باريس سان جيرمان بطل فرنسا مكابي حيفا الإسرائيلي، بعدما قاده نجمه الشاب كيليان مبابي إلى الفوز على ضيفه يوفنتوس الإيطالي 2-1 في الجولة الأولى.

ولسان جيرمان ثأر قديم مع مكابي حيفا الذي أقصاه من الدور الأول لكأس الكؤوس الأوروبية 1999، بتعادله معه 1-1 في باريس وفوزه إياباً 3-2 بهدف قاتل في الدقيقة قبل الأخيرة، علماً أن المضيف خسر مباراته الأولى على أرض بنفيكا البرتغالي صفر-2.

وفي المجموعة عينها، يبحث يوفنتوس، حامل اللقب مرتين «1985 و1996»، عندما يستقبل بنفيكا عن تعويض خسارته الافتتاحية ومساره المتعرج في الدوري المحلي، حيث تعادل أربع مرات في 6 مباريات ليتراجع إلى المركز الثامن وسط انتقادات لمدربه ماسيميليانو أليجري.

وفي المجموعة الخامسة، يسعى ميلان بطل إيطاليا وثالث الدوري راهناً لفوزه الأول، بعد تعادل على أرض سالزبورج النمساوي (1-1)، عندما يستقبل دينامو زغرب الكرواتي الذي أطاح تشيلسي الإنجليزي ومدربه الألماني توماس توخيل.

وفي مباراة أعيدت جدولتها بسبب نقص موارد الشرطة بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، يحلّ نابولي الإيطالي على رينجرز الاسكتلندي في المجموعة الأولى، بعد فوزه الرائع على ليفربول الإنجليزي 4-1.