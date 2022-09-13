بلدية أبوظبي تنظم فعالية رياضية في مصفح

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مصفح، فعالية رياضية في الكرة الطائرة، استهدفت العمال في منطقة مصفح الصناعية، بالتعاون مع مستشفى LLH، ومستشفى لايف كير، بهدف التوعية بأهمية ممارسة الرياضة ومردودها الإيجابي على حياة وصحة الفرد.

وتضمنت الفعالية توعية العمال بأهمية ممارسة أي نوع من الرياضات، واختيار الرياضة المناسبة التي تنمي المهارات، ويكون لها دور إيجابي على صحة الفرد ومنحه الطاقة الإيجابية وتجديد النشاط، بالشكل الذي يؤثر بالإيجاب على أداء مهامه العملية، وفي الوقت نفسه يساهم في الحفاظ على لياقته وصحته ونشاطه، كما تضمنت الفعالية إقامة مباراة في الكرة الطائرة بين فريقين من العمال، حيث تم تكريم الفريق الفائز وتسليمه الكأس والميداليات.