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الشارقة والوصل في صدارة «سلة الاتحاد»

الوحدة تفوق على الظفرة (تصوير: عادل النعيمي)
14 سبتمبر 2022 00:04

علي معالي (دبي)

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حقق فريق الوحدة انتصاره الأول هذا الموسم في بطولة كأس الاتحاد لكرة السلة، بالفوز على الظفرة بنتيجة 74- 41 في الجولة الثالثة ضمن منافسات المجموعة الأولى، خلال اللقاء الذي جمعهما على صالة نادي الجزيرة، وجاءت أرباع المباراة 27- 11،12- 9،25- 17،10- 4 لمصلحة العنابي، وكان الفريق قد خسر مباراته الأولى أمام النصر، والثانية أمام الشارقة، ويحتل المركز الثالث في مجموعته، ليلتقي غداً أمام شباب الأهلي ثاني المجموعة الثانية في ربع النهائي على صالة شباب الأهلي.
وفي الوقت نفسه، فاز فريق الشارقة حامل اللقب على النصر بنتيجة 83- 49 بواقع 22- 14، 22- 11،23- 13،16- 11، ليتصدر الشارقة قمة المجموعة بالعلامة الكاملة 6 نقاط من 3 انتصارات، وحل النصر وصيفاً والوحدة في المركز الثالث والظفرة في المركز الرابع.
وفي المجموعة الثانية، خطف الوصل الصدارة بعد الفوز على البطائح 76- 55 بواقع 20- 6،12- 20،29- 18،15- 11، وكان الفريق الوصلاوي قد تفوق على شباب الأهلي في الجولة الأولى، وأكاديمية جام في الجولة الثانية محققاً العلامة الكاملة أيضاً بـ 6 نقاط. وفي مباراة ثانية بالمجموعة نفسها، فاز شباب الأهلي على جام بنتيجة 132- 93 بواقع 36 - 19،31- 14،35- 27،30- 33، وبذلك يحل شباب الأهلي وصيفاً، وجام في المركز الثالث، والبطائح في الترتيب الرابع.

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