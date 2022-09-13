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خانا مديراً للعمليات بدوري أبوظبي للكريكيت T10

خانا مديراً للعمليات بدوري أبوظبي للكريكيت T10
14 سبتمبر 2022 00:01

أبو ظبي (الاتحاد)

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أعلن دوري أبوظبي للكريكيت T10، تعيين راجيف خانا في منصب مدير العمليات للموسم القادم من البطولة، حيث سيتولى مسؤولية الإدارة العامة وعمليات المنافسة في الدوري. ويعتبر خانا، وهو لاعب كريكيت سابق، رائداً في مجال إدارة الرياضة، ونجح في تحويل شغفه بالرياضة إلى مهنة عالمية المستوى، مع التحاقه بالعمل في عدد من أكثر بطولات الدوري إثارة في العالم، مثل الدوري الهندي الممتاز، ودوري برو كابادي والدوري الدولي للتنس.
ويعمل خانا في الدوري الهندي الممتاز منذ عام 2009، حيث سبق له أن شغل سابقاً منصب مدير العمليات في نادي ملوك البنجاب.

الكريكيت
أبوظبي
الإمارات
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