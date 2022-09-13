29 لاعباً في قائمة منتخب الإمارات لمعسكر النمسا



دبي (وام)

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الأول، بقيادة الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، قائمة اللاعبين الموسعة لخوض معسكر الإعداد الخارجي المقرر بالنمسا خلال الفترة من 17 إلى 27 سبتمبر الجاري.

وتصم تلك القائمة 29 لاعباً هم: في حراسة المرمى: محمد الشامسي، خالد عيسى، علي خصيف وعبد الرحمن العامري. وفي خط الدفاع: حسن المحرمي، سالم سلطان، محمد العطاس، خليفة الحمادي، خالد الهاشمي، الحسن صالح، خالد الظنحاني، عبد العزيز هيكل، أحمد جميل، سعيد جمعة وبندر الأحبابي.

وفي الوسط: علي سالمين، طحنون الزعابي، عبدالله حمد، ماجد راشد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، فلاح وليد، خالد البلوشي، علي صالح وفابيو دي ليما.

وفي الهجوم: حارب عبدالله، جاسم يعقوب، كايو كانيدو وعلي مبخوت. ومن المقرر أن يخوض منتخب الإمارات مباراتين وديتين خلال معسكره المقبل أمام منتخبي باراجواي وفنزويلا في 23 و27 من الشهر نفسه، وذلك استعداداً للاستحقاقات المقبلة وهي كأس الخليج العربي «خليجي 25»، في يناير2023، وكأس غرب آسيا في مارس 2023، وكأس آسيا 2023.