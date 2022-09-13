اتحاد الكرة يطلع على برنامج إعداد «الأبيض»



دبي (الاتحاد)



عقد مجلس إدارة الكرة اجتماعه الدوري في مقره بدبي، برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبحضور الأعضاء، حيث نُوقشت البنود المدرجة على جدول الأعمال والتي تضمّنت خطط وبرامج وتقارير اللجان المختلفة.

وأشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي بالانطلاقة المميزة للموسم الكروي الجديد في مختلف المسابقات: دوري أدنوك للمحترفين، ودوري الدرجة الأولى، ومسابقات المراحل السنية، مشيراً إلى أن هذه البداية تُبشر بموسم استثنائي على جميع الأصعدة، خاصة في ظل الحضور الجماهيري اللافت الذي شهدته المباريات.

واطلع مجلس الإدارة على تقرير لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية، منها برامج إعداد المنتخب الوطني الأول الذي سيغادر إلى النمسا السبت المقبل، حيث أولى اهتماماً لمحطات الاستعداد لبطولتي الخليج العربي الـ 25 وغرب آسيا ونهائيات كأس آسيا 2023، والمنتخب الأولمبي الذي سيدخل في تجمع داخلي اعتباراً من الأسبوع المقبل وسيخوض خلاله مباراتين وديتين أمام شقيقه المنتخب العُماني، وكذلك منتخبي الشباب والناشئين استعداداً للنهائيات الآسيوية.

واستعرض التقرير كذلك الخطط والبرامج الخاصة بمراكز التدريب وتأهيل المدربين بعد التعاقد مع المدير الفني الهولندي مارسيل لوكاسين.

واطلع المجلس على أجندة لجنة الكرة النسائية والشاطئية للموسم الجديد الذي سيشهد إقامة العديد من البطولات لمختلف الفئات، إلى جانب المشاركات المقبلة للمنتخبات.

وتم خلال الاجتماع اعتماد الترقيات الخاصة بالحكام الذين اجتازوا الاختبارات المقررة التي جرت يوليو الماضي.

