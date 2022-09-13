كوزمين: لا مجال للحديث عن عرض التنين وملتزم بعقدي مع الشارقة

علي معالي (الشارقة)

رفض الروماني كوزمين أولاريو العرض الذي تحدثت عنه الصحافة الصينية بشأن تركه لفريق الشارقة والتحول نحو التنين قائلاً: «لا مجال للحديث في ذلك، حيث إنني ملتزم ومرتبط بعقد رسمي مع فريقي الشارقة وأمامنا عمل كبير أفكر فيه حالياً، ولا مجال للحديث في أي أمور أخرى غير الملك».

أكد كوزمين بأن فريقه جاهز تماماً لملاقاة عجمان في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين، مؤكداً في الوقت نفسه على قوة المنافس قائلاً: «طريقة لعبهم صعبة لأي منافس، وقدم عجمان مباراة مميزة أمام العين في الجولة الأولى، ويمتلك الفريق مهارات وسرعة في الأداء، وأتوقع مباراة صعبة جداً، وبالتالي من المهم أن نكون في حالة تركيز عالية وعزيمة للاستمرار على نفس الأداء».

وفي تعليقه على أن «البركان» هو من ألحق الهزيمة الأولى بالشارقة في الموسم الماضي قال المدرب: «لا أستطيع التحدث كثيراً عن الموسم الماضي، لكن بكل تأكيد ستكون الأمور مختلفة وعلينا الأخذ في عين الاعتبار ما حدث».

أضاف:«اجتمعت مع اللاعبين للتحدث بشأن الضغوط الواقعة على الفريق وكيفية التصرف في مثل هذه الأمور وهذه الضغوط متواجدة ولكننا حاليا نمتلك عناصر لديها خبرات دولية كبيرة مثل بيانيتش وألكاسر وبالتالي يمكننا التعامل المناسب مع مثل هذه المواقف، والعناصر التي تم جلبها تساعدنا من ناحية الشخصية ولكنهم لن يغيروا من الضغوطات، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم في ظل مطالبات جماهيرنا للفريق بالانتصار مباراة بعد الأخرى».

