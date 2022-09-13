عاشور مراقباً فنياً في «سوبر جلوب»

رضا سليم (دبي)



اختار الاتحاد الدولي لكرة اليد صالح بن عاشور عضو لجنة الحكام الدولية رئيس لجنة الحكام والقوانين بالاتحاد الآسيوي للعبة عضوا باللجنة الفنية لبطولة العالم للأندية «سوبر جلوب» في نسختها الـ15 التي تستضيفها المملكة العربية السعودية بمدينة الدمام خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر المقبل وسبق اختياره في النسخة الماضية من البطولة التي أقيمت في جدة وأيضا نسخة الدمام 2019.

ويمتلك عاشور تاريخا طويلا من الخبرات الإدارية والفنية المتراكمة وشارك في العديد من البطولات العالمية والقارية على مستوى رئاسة لجنة الحكام والمراقبين واللجان الفنية وسبق اختيار من قبل الاتحاد الدولي مراقبا ومحاضرا دوليا في نهائيات كأس العالم لكرة اليد منذ عام 2007 حتى النسخة الماضية في مصر عام 2021.

ويعد صالح عاشور أول خليجي وعربي يتربع على رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد الآسيوي لكرة اليد، وعضواً في لجنة التحكيم بالاتحاد الدولي للعبة الأقوياء، بعد أن قضى 12 عاماً في رئاسة لجنة التحكيم في الاتحاد الإماراتي، ويعمل خبيراً ومحاضراً دولياً، ومن الكفاءات الوطنية لاعباً وحكماً وسكرتيراً ورئيساً للجنة التحكيم.

من ناحية أخرى وجه الاتحاد السوري لكرة اليد الدعوة إلى صالح عاشور للمشاركة في الندوة التي ينظمها الاتحاد للحكام لشرح التعديلات الأخيرة على قانون اللعبة، ورغم أن الاتحاد ينظم الندوة في مدينة الجلاء الرياضية إلا أن عاشور سيحاضر، عبر تقنية الاتصال المرئي، بالمشاركين في الندوة.