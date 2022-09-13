«أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو» تنظم 6 بطولات في 3 مدن 17 و 18 سبتمبر



أبوظبي (وام)

أكملت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو استعداداتها، ووضعت اللمسات الأخيرة لتنظيم 6 بطولات كبرى تحت مسميات الدوري القاري والجائزة الكبرى والدوري الدولي، بالتعاون مع الاتحادات المحلية والشركاء في البرازيل، وهولندا، وجزر الكناري، حيث تستضيف كل مدينة بطولتين على مدار يومي 17 و 18 سبتمبر الجاري.

وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، أن الرابطة تحرص على توزيع بطولاتها التي بلغت أكثر من 120 بطولة في العام على مختلف قارات العالم، للمساهمة في نشر وتطوير اللعبة وتوفير أفضل بيئة تنافسية لممارسيها في مختلف الفئات والمراحل السنية، مشيراً إلى أن أبوظبي نجحت بامتياز في الانتقال برياضة الجو جيتسو من مرحلة الهواية إلى مرحلة الاحتراف، من خلال اعتماد أعلى معايير الجودة في تنظيم البطولات، وتطبيق أفضل برامج نشر وتطوير اللعبة، وصناعة الأبطال، فضلاً عن توفير الجوائز المالية المجزية للفائزين، والتغطية الإعلامية الموسعة.

وقال: كل المعطيات السابقة ساهمت في اعتماد رياضة الجو جيتسو في الكثير من المنظمات الدولية، وعلى رأسها الألعاب العالمية، والآسياد، وألعاب الصالات، والألعاب الشاطئية، والفضل في ذلك يعود في الأساس إلى أبوظبي التي أصبحت مقراً للاتحادين الدولي والآسيوي، ولرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، ما جعل منها عاصمة الجو جيتسو العالمية، وعاصمة القرار الدولي، وأكبر مطور لتلك الرياضة في العالم.

وأضاف البحري: «لدينا تعليمات واضحة من عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الإتحاد الدولي بزيادة عدد البطولات حول العالم، والوصول بخدماتنا لأكثر من مليون لاعب ولاعبة خلال فترة وجيزة، ونعمل وفق تلك الاستراتيجية لتحقيق المزيد من نشر اللعبة، وتطوير أداء ممارسيها».

واختتمت مساء أمس الأول منافسات الدوري الدولي في مدينة بلجراد الصربية بمشاركة المئات من اللاعبين، حيث تم توزيع 58 ميدالية ذهبية، و53 فضية، و20 برونزية.

وأسفرت منافسات الحزام الأسود للمحترفين فئة 85 كجم عن فوز الأنجولي فيكتور سانتوس بالميدالية الذهبية في الحزام الأسود لفئة 85 كجم، واليوناني جورج لولو داس بذهبية الحزام البني لوزن 85 كجم، وفي منافسات بدون البدلة فاز الصربي دوسان ميلورادوفيتش بذهبية الوزن الخفيف الحزام الأزرق/البنفسجي على حساب مواطنه نيكولا جلافونجيك.

وعلى صعيد الدول تصدرت صربيا المنافسات برصيد 37600 نقطة، وحلت البوسنة والهرسك في المركز الثاني برصيد 11200 نقطة، فيما ذهب المركز الثالث لصالح بلغاريا برصيد 5600 نقطة، بينما فازت جراسي باها بجائزة أفضل أكاديمية في البطولة.