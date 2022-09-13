جودلفين يحصد ثنائية الجوائز الوطنية في أميركا

أبوظبي (الاتحاد)

حصل فريق جودلفين بعد عام مميز على المضمار الذي حققته سلالاته ذات التوليد المحلي، على ثنائية من الجوائز الوطنية في حفل توزيع جوائز جمعية الملاك والمربيين للخيول المهجنة الأصيلة السابع والثلاثين، الذي نظمته كينلاند في 10 سبتمبر في ليكسينجتون في الولايات المتحدة الأميركية.

تم تقديم الحدث في مركز كينلاند للمناسبات وتكريم الإنجازات في عام 2021، وشهد الحدث حصول جودلفين على ألقاب المالك الوطني في العام، والمربي الوطني الأفضل، وحقق جودلفين أكثر من 70 مليون دولار في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وفي أميركا الشمالية وحدها فاز في 84 سباقاً وجمع أكثر من 17.4 مليون دولار من الأرباح كمربي.

وأشار مايكل باناهان، مدير سلالات تقاطع الدم «بلودستوك» في جودلفين بالولايات المتحدة الأميركية، إلى أن ما يدعو للفخر هو أن جميع الفائزين لجودلفين لعام 2021 هم من سلالة الخيول المولدة محلياً، حيث فازت بـ 30 سباق ستيكس من نوعية (black-type stakes)، بما في ذلك 23 سباقاً مصنفاً في عام 2021.

وتصدر خيول جودلفين في عام 2021، «اسنشيال كوالتي» بطل الخيول البالغة من العمر 3 سنوات، والذي قام بالفوز بسباقات بيلمونت ستيكس، وترافيرس ستيكس للفئة الأولى، وهي من بين أفضل انتصاراته في عام 2021 بعد حصوله على بطولة الخيول في سن السنتين في عام 2020.

وحرص باناهان على الإشادة بالعمل الجاد الذي قام به العديد من الأشخاص المشاركين في عملية جودلفين.

وقال باناهان: لقد أعطانا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأدوات للمساعدة في تحقيق هذه النتائج لحصد لقبي المالك والمربي الوطني في العام، وهو يتابع بحماس نتائج هؤلاء الرياضيين والخيول الموهوبين الرائعين، وقد تحققت هذه النتائج من خلال ساعات لا تحصى من العمل الشاق لفريقنا.