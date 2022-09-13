الأربعاء 14 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جودلفين يحصد ثنائية الجوائز الوطنية في أميركا

جودلفين يحصد ثنائية الجوائز الوطنية في أميركا
13 سبتمبر 2022 14:30

أبوظبي (الاتحاد)
حصل فريق جودلفين بعد عام مميز على المضمار الذي حققته سلالاته ذات التوليد المحلي، على ثنائية من الجوائز الوطنية في حفل توزيع جوائز جمعية الملاك والمربيين للخيول المهجنة الأصيلة السابع والثلاثين، الذي نظمته كينلاند في 10 سبتمبر في ليكسينجتون في الولايات المتحدة الأميركية.
تم تقديم الحدث في مركز كينلاند للمناسبات وتكريم الإنجازات في عام 2021، وشهد الحدث حصول جودلفين على ألقاب المالك الوطني في العام، والمربي الوطني الأفضل، وحقق جودلفين أكثر من 70 مليون دولار في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وفي أميركا الشمالية وحدها فاز في 84 سباقاً وجمع أكثر من 17.4 مليون دولار من الأرباح كمربي.
وأشار مايكل باناهان، مدير سلالات تقاطع الدم «بلودستوك» في جودلفين بالولايات المتحدة الأميركية، إلى أن ما يدعو للفخر هو أن جميع الفائزين لجودلفين لعام 2021 هم من سلالة الخيول المولدة محلياً، حيث فازت بـ 30 سباق ستيكس من نوعية (black-type stakes)، بما في ذلك 23 سباقاً مصنفاً في عام 2021.
وتصدر خيول جودلفين في عام 2021، «اسنشيال كوالتي» بطل الخيول البالغة من العمر 3 سنوات، والذي قام بالفوز بسباقات بيلمونت ستيكس، وترافيرس ستيكس للفئة الأولى، وهي من بين أفضل انتصاراته في عام 2021 بعد حصوله على بطولة الخيول في سن السنتين في عام 2020.
وحرص باناهان على الإشادة بالعمل الجاد الذي قام به العديد من الأشخاص المشاركين في عملية جودلفين.
وقال باناهان: لقد أعطانا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الأدوات للمساعدة في تحقيق هذه النتائج لحصد لقبي المالك والمربي الوطني في العام، وهو يتابع بحماس نتائج هؤلاء الرياضيين والخيول الموهوبين الرائعين، وقد تحققت هذه النتائج من خلال ساعات لا تحصى من العمل الشاق لفريقنا.

أخبار ذات صلة
«أنامو» لجودلفين يتوج بطلاً لخيول الثلاث سنوات
8 انتصارات لخيول الإمارات في المضامير البريطانية
جودلفين
آخر الأخبار
متضررون في ولاية القضارف يتلقون مساعدات من الهلال الأحمر الإماراتي
الإمارات
"الهلال الأحمر" يواصل إغاثة قرى سودانية متضررة من الفيضانات
اليوم 19:20
نعش الملكة إليزابيث يسجى في ويستمنستر
عربي ودولي
نعش الملكة إليزابيث يصل إلى ويستمنستر لإلقاء نظرة الوداع
اليوم 18:59
خالد البستاني خلال المؤتمر الصحفي
الإمارات تطلق أحدث نظام رقمي بالكامل لرد الضريبة للسياح
اليوم 18:40
جندي باكستاني يحرس الحدود مع أفغانستان
عربي ودولي
قتلى باشتباك على الحدود بين باكستان وأفغانستان
اليوم 18:13
نايف الحجرف يتحدث في منتدى التحولات الاستراتيجية والتأثير المستقبلي لدول الخليج
الاقتصادي
نايف الحجرف: دول الخليج لاعب رئيسي في استقرار أسواق الطاقة
اليوم 18:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©