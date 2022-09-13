انتقال رونالدو إلى السعودية يدخل حيز التنفيذ

عمرو عبيد (القاهرة)

انطلقت شائعة قوية عبر "سي إن إن" البرتغالية تؤكد أن النجم الأسطوري، كريستيانو رونالدو، رفض عرضاً "خيالياً" من نادي الهلال السعودي للانتقال إلى صفوفه خلال "ميركاتو الصيف" الأخير، ونقلت أغلب المواقع العالمية الخبر الذي كانت له شواهد في يوليو الماضي بالفعل، لكنها لم ترقَ آنذاك إلى رتبة "الخبر الصحيح"، وذكرت الشائعة الصادرة عن الموقع الإخباري البرتغالي أن "الدون" حصل على عرض فعلي من "زعيم آسيا" بمقابل يبلغ 242 مليون يورو، لكن رونالدو رفض العرض لرغبته في الاستمرار داخل الملاعب الأوروبية وخوض غمار دوري الأبطال، إلا أن كل محاولاته للالتحاق بأحد الفرق الكبرى المنافسة في "الشامبيونزليج" باءت بالفشل، ليبقى داخل قلعة مانشستر يونايتد بعد شد وجذب مع إدارة "الشياطين".

المثير في الأمر أن صحيفة "ذا صن" الإنجليزية فجّرت مفاجأة أخرى بتأكيدها الشائعة الجديدة التي خرجت من موقع "ذا أتلتيك"، حول أن "صاروخ ماديرا" بات منفتحاً على العروض السعودية ولن يرفضها هذه المرة إذا قُدّمت إليه، خاصة مع إداركه صعوبة اللحاق بقطار "الشامبيونزليج" بعد الآن، وقالت الصحيفة إن عرضاً جديداً قد يُقدّم إلى النجم العالمي في يناير المقبل أو سينتظر الجانب السعودي حتى نهاية عقده مع "اليونايتد" ويحصل على خدمات "الأسطوري" في صيف 2023.

"ذا صن" أشارت إلى أن العرض لا يزال قائماً من جانب الهلال، بل إن غريمه النصر يُفكّر هو الآخر في دخول "المعركة التاريخية" من أجل ظهور رونالدو في الدوري السعودي.

على الجانب الآخر تمنى ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي حدوث هذا بالفعل، وعبر "ذا أتلتيك" تحدث المسحل حول صعوبة مثل هذه الصفقة الضخمة التاريخية، لكنه يرغب بالتأكيد في وجود لاعب بحجم "الدون" في دوري "روشن"، لاسيما أن عائدات الأندية السعودية زادت بصورة واضحة خلال العامين السابقين، وتمكنت الأندية من جذب لاعبين بارزين سبق لهم اللعب في "البريميرليج"، وهو ما قد يفتح المجال بالفعل أمام إتمام هذه الصفقة "غير العادية" بكل المقاييس.