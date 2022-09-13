جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»



برلين (د ب أ)

يرى المدافع الكاميروني جويل ماتيب أن فريقه ليفربول الإنجليزي ينبغي عليه أن يعود إلى «جذوره الناجحة» لإنهاء مسيرته المهتزة في بداية الموسم الحالي، وفاز ليفربول بلقب كأس الاتحاد وكأس رابطة المحترفين في الموسم الماضي وحل ثانيا في الدوري الإنجليزي الممتاز كما جاء في المركز الثاني بدوري أبطال أوروبا بعد خسارته المباراة النهائية للموسم الماضي، لكن بدايته في موسم 2022 2023/ جاءت على النقيض تماما.

وتعرض ليفربول لهزيمة مهينة على ملعب نابولي الإيطالي 1 4/ في مستهل مشواره بالمجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، في أكبر هزيمة لفريق إنجليزي في بداية مسيرته بدوري أبطال أوروبا، منذ خسارة ارسنال أمام إنتر ميلان الإيطالي صفر/ 3 في موسم 2003.2004/ وتعادل ليفربول ثلاث مرات وخسر مرة واحدة في أول ست مباريات له في الدوري الإنجليزي.

وقال ماتيب خلال المؤتمر الصحفي للمواجهة أمام أياكس أمستردام الهولندي التي تقام اليوم بدوري أبطال أوروبا «أعتقد أننا جميعا واضحون تماما بالفريق، في بعض الوقت الأمر يؤلم وهذا طبيعي، لكن كفريق جيد، وهذا ما أعتقده بالنسبة لنا، بإمكاننا الحديث عن هذه الحقيقة».

وأشار «لا أحب سماع ذلك ربما في اللحظات الأولى آحيانا، لكن الجميع يعلم أن هناك شيئا يجب أن يحدث وأن علينا التطور، علينا العمل على هذه النوعية من الأمور وعلينا التحدث بشأن هذه النوعية من الأمور».

وأكد «كان هناك تركيز كبير على الدفاع بعد الخسارة أمام نابولي، لأن هذا هو الشيء الأكبر لتحقيق النجاح، أعتقد أنها الخطوة الأولى أن ندافع بشكل جيد».

وأوضح «أعتقد انه من المفيد دائمًا العودة إلى الجذور وهذه جذور ناجحة. إذا كنت تعتمد على هذا، فإن بإمكانه مساعدتك في هذا الوقت الصعب».