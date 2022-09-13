لابا وعيسى والنقبي نجوم استفتاء «سبورت فور أوول»



دبي (الاتحاد)



واصلت شبكة سبورت فور أوول الإخبارية الاستفتاء الاسبوعي لاختيار نجوم الجولة في دوري أدنوك للمحترفين التي تقام برعاية الشركة الوطنية أروما دي لاموري للعطور للعام الخامس على التوالي ومع ختام الجولة الثانية حصل مهاجم العين النجم التوجولي لابا كودجو على كأس «سبورت فور أوول» بعد حصده نجومية الجولة الثانية في دوري أدنوك للمحترفين، بعدما تألق في لقاء العين و الظفرة ونجح في تسجيل 4 أهداف ( سوبر هاتريك ) في شباك الظفرة ليعوض اهداره لركلة الجزاء في المباراة السابقة أمام عجمان التي حرمت الزعيم من الفوز ليصالح بذلك جماهير الأمة العيناوية بفوز ساحق بلغ 7 أهداف مقابل لاشيء.

وجمع المهاجم التوجولي لابا كودجو أعلى نسبة من الأصوات في استفتاء متابعي شبكة سبورت فور أوول والخبراء، بـ 42.7%، بفارق كبير عن أقرب منافسيه علي مبخوت لاعب الجزيرة الذي صنع الفارق مع فريق في لقاء خورفكان بتسجيله الهاتريك واعتلاءه ترتيب الهدافين بـ 5 أهداف في جولتين وحصد نسبة اصوات بـلغت 21.8% وحصل مهاجم الوصل البرازيلي اوليفيرا على المركز الثالث بعدما حقق نسبة 15.4 %

ومُنحت جائزة أفضل لحارس اتحاد كلباء الشاب المتألق عيسى احمد الذي ساهم بشكل كبير في فوز فريقه على الوحدة في عقر داره بهدف نظيف بعد وقوفه سدا منيعا أمام هجمات العنابي و حصل على نسبة أصوات وبفارق كبير بـلغ 57.3% من كتلة المصوتين متقدما على حارس الوصل خالد السناني الذي حصد المركز الثاني و الحارس خالد عيسى الذي احتل المركز الثالث.

وتم اختيار الحكم الدولي المتميز عادل النقبي صاحب أفضل صافرة في الجولة بنسبة 57.3% بفضل تميزه في إدارة مباراة البطائح والوصل.

يذكر إن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول» يقتصر على مباريات مسابقة دوري أدنوك للمحترفين فقط وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة على تقسيم نسبة 40% للجنة الفنية من 20 خبير من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.

ومن جانبه عبر عبدالعزيز عبدالله مدير شبكة سبورت فور اوول عن سعادته بالإقبال الواسع من المتابعين للمشاركة في التصويت حيث وصل عدد المشاركين في التصويت في الجولة الثانية ما يقارب 2000 صوت من الجماهير المتابعين لمنافسات دورينا.