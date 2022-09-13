ويلز تجدد عقد مدرب المنتخب بيدج حتى 2026



ويلز (رويترز)

جدد الاتحاد الويلزي لكرة القدم عقد المدرب المؤقت للمنتخب روب بيدج لمدة أربع سنوات ليستمر في المنصب خلال تصفيات كأس العالم 2026، وتولى بيدج (48 عاما) تدريب ويلز بعد أن ترك المدرب السابق رايان جيجز المنصب وسط مزاعم الاعتداء على صديقته السابقة، ويواجه جيجز إعادة للمحاكمة في العام المقبل بعد عجز هيئة للمحلفين عن التوصل إلى حكم في الاتهامات الشهر الماضي.

وتحت قيادة بيدج تأهلت ويلز إلى دور 16 في بطولة أوروبا العام الماضي كما تأهلت لكأس العالم لأول مرة منذ 1958.

وقال بيدج في بيان «لا يوجد شرف أكبر من تدريب المنتخب الوطني ولا أطيق الانتظار لخوض التحدي خلال أربع سنوات قادمة ولبدء مشاركتنا الأولى بكأس العالم خلال 64 عاما».

وأضاف «إنها فترة مثيرة لكرة القدم الويلزية وأتمنى أن نجعل بلادنا فخورة في نوفمبر وأن نواصل نجاحنا بالتأهل لمزيد من البطولات الكبرى في المستقبل».

وتنافس ويلز بالمجموعة الثانية في كأس العالم بجانب إنجلترا وإيران والولايات المتحدة، وتنطلق النهائيات في قطر في 20 نوفمبر تشرين الثاني وتختتم في 18 ديسمبر كانون الأول.

وسيركز فريق بيدج أولا في دوري الأمم الأوروبية هذا الشهر، إذ يواجه بلجيكا في بروكسل يوم 22 سبتمبر الجاري وبولندا في كارديف يوم 25 في آخر مباراتين بالمجموعة الرابعة بالمستوى الأول والتي يتذيل ترتيبها.