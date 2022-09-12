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أحمد مبارك: البطولات تأتي بالأداء وليست بالأسماء

بيانيتش وألكاسير
13 سبتمبر 2022 00:39

علي معالي (الشارقة)

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يرى أحمد مبارك مدير الكرة بنادي الشارقة، بأن ما قدمه «الملك» أمام «السماوي» يؤكد الارتقاء في المستوى مباراة بعد أخرى، وأن المشوار ما زال طويلاً في دوري أدنوك للمحترفين، وأن الألقاب والبطولات لا تأتي بأسماء اللاعبين، بل ما يقدمونه من أداء داخل المستطيل الأخضر.
قال أحمد مبارك: «لا يوجد مسؤول لا يتمنى إضافة المزيد من العناصر المؤثرة، وهو ما يحدث حالياً داخل الفريق بعد وجود البوسني بيانيتش بعد الإسباني باكو ألكاسير، ولكن لابد في النهاية أن يكون التعاون موجوداً بين الجميع في أرض الملعب، لأنه لا يمكن للاعب واحد أو اثنين أن يحقق كل ما نريده في النهاية، وقياس الأندية بشكل عام ليس بالأسماء الكبيرة، ولكن بالعطاء والتماسك والقوة داخل الملعب».
وأضاف: «من دون شك عناصرنا المحلية من لاعبين مواطنين يحققون الاستفادة القصوى من الثلاثي الأجنبي المتواجد حالياً وهم: كايو لوكاس وباكو ألكاسير ومؤخراً بيانيتش، وسوف ينعكس ذلك في الفترات المقبلة على الأداء العام للملك».
وقال: لقد قدمنا أمام بني ياس مستوى أفضل بكثير مما كنا عليه أمام شباب الأهلي في الجولة الأولى، وما أتمناه من اللاعبين الاستمرار في الارتفاع فيما يقدمونه من أداءٍ في أرض الملعب من كافة النواحي».
وواصل مبارك: «هناك تحد كبير بيننا وبين جماهير الملك، وهذا التحدي يظهر في التواجد المكثف والرائع في المدرجات، ونحن في أرض الملعب نقدم المستوى والنتائج المأمولة التي تريدها جماهيرنا، وبالتالي هناك تناغم كبير بين الطرفين جماهير ولاعبين، ولكن يبقى على الجميع الاستمرار في تقديم أفضل ما لديه سواء في الملعب أو المدرج، حتى نحقق طموحاتنا في نهاية الموسم الذي نراه طويلاً وشاقاً على الجميع».
وعن إصابة كايو قال أحمد مبارك: «سيكون ضمن تشكيلة الفريق في مباراة عجمان المقبلة، هي إصابة بسيطة لن تحرمه من التواجد في قائمة المباراة المهمة، التي نعتبرها خطوة جيدة نحو الاستمرار في الصدارة، باعتبار أن الدوري سيتوقف بعد الجولة الثالثة لعدة أيام، ومن المهم أن تدخل فترة الراحة ومعنوياتك مرتفعة بالانتصار في المباريات الـ 3 من المسابقة».
وعن بيانيتش قال مدير الكرة: «إضافة كبيرة، ليس للملك فقط، بل للدوري الإماراتي في ظل خبراته الرائعة واسمه اللامع ومستواه الذي أظهره بالأداء الجميل في أول تواجد له في ملاعبنا، لقد أبدع بهدف وتمريرات متميزة وقيادته للفريق بشكل إيجابي للغاية، وهذا يؤكد أن خيارات المدرب الروماني كوزمين أولاريو وعبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم موفقة للغاية وليست من فراغ وهما يضعان أيديهم على شيء مهم لتحقيقه».

أحمد مبارك
نادي الشارقة
الشارقة
دوري أدنوك للمحترفين
باكو ألكاسير
ميراليم بيانيتش
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