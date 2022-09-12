ديمبو داربوي: لقب «هداف الدوري» طموحي الأكبر

معتصم عبدالله (دبي)

كشف الجامبي ديمبو داربوي مهاجم النصر، عن أن الفوز بلقب هداف دوري أدنوك للمحترفين يمثل طموحه الأكبر في انطلاق مشوار موسمه الأول مع «العميد»، مؤكداً سعيه لإظهار إمكانياته الهجومية مع الفريق، ومساعدة «الأزرق» في استعادة لقب الدوري الغائب منذ سنوات طويلة، أو الفوز بأحد ألقاب الموسم الحالي 2022- 2023.

وقال ديمبو الذي استهل مشواره مع «الأزرق» بتسجيل هدف التعادل في مباراة الجولة الأولى أمام الظفرة 1-1، قبل أن يصوم عن التسجيل في الجولة الثانية أمام عجمان 2- صفر، «أعرف أن النصر لم يفز بالدوري منذ فترة طويلة، لكن هدفي حاليا هو أن أظهر للجميع ما يمكنني تقديمه للفريق، وهدفي الأكبر خلال هذا الموسم هو الفوز بلقب هداف البطولة، وأن أساهم في فوز النصر بالدوري أو احدى بطولات الكؤوس وأتمنى أن يوفقني الله في تحقيق هذه الأهداف».

وعانى النصر من «غياب الهداف» على مدار نحو 7 مواسم ماضية في «دوري المحترفين»، وتحديداً منذ موسم 2014- 2015 والذي شهد احتلال مهاجمه السنغالي السابق إبراهيما توريه مركز «الوصافة» برصيد 18 هدفاً، خلف ميركو فوزينتيش المتوج بلقب هداف الدوري ولاعب الجزيرة السابق برصيد 25 هدفا، وهو الرقم الأعلى للهداف في فريق النصر بالتساوي مع الإكوادوري كارلوس تينيريو في موسم 2009- 2010. وظل رصيد الأهداف الـ 18 الأعلى لمهاجمي «الأزرق» في دوري المحترفين على مدار مواسمه منذ الانطلاقة في 2008- 2009 وصولاً إلى نسخة الموسم الحالي 2022- 2023، بعدما كاد الإسباني ألفارو نيجريدو مهاجم النصر السابق ولاعب قادش الإسباني الحالي معادلة الرقم في موسم 2018- 2019 بتسجيله 17 هدفاً.

وحول بداية مشواره، مع «العميد» قال الجامبي ديمبو «الأمور تتحسن بشكل كبير والجميع سعيد لأنني سجلت هدفي الأول وهذا مفهوم لأنني مهاجم ودوري الأساسي في الملعب هو هز الشباك ومساعدة الفريق على كسب المباريات وتحقيق ما نسعى لتحقيقه من أهداف».

وأضاف «الفريق رحب بي بشكل رائع وشعرت بالأجواء العائلية والاخوية منذ اليوم الأول ولم أواجه أي صعوبات في التأقلم حتى الآن وأتمنى أن يسير كل شيء بشكل إيجابي لنحصل على النتائج الإيجابية المتوقعة»، لافتاً إلى علاقته الجيدة مع زملائه في الفريق.

وتعليقاً على مستوى «دوري أدنوك للمحترفين»، قال المهاجم الجامبي للعميد «الدوري الإماراتي احترافي للغاية ومتقدم على المستوى الفني وأعجبت بالعديد من الفرق واللاعبين خلال مشاهدتي للمباريات الماضية وأنا واثق أنني أستطيع تثبيت اسمي ضمن أفضل اللاعبين في البطولة».



هدافو «العميد» في دوري المحترفين:

2008- 2009: محمد عمر «13 هدفاً»

2009- 2010: كارلوس تينيريو «18 هدفاً»

2010- 2011: إسماعيل بانجورا «10 أهداف»

2011- 2012: مارك بريشيانو «10 أهداف»

2012- 2013: برونو سيزار «16 هدفاً»

2013- 2014: إبراهيما توريه «16 هدفاً»

2014- 2015: إبراهيما توريه «18 هدفاً»

2015- 2016: نيلمار دا سيلفا «11 هدفاً»

2016- 2017: عبدالعزير برادة وبيتروبيا «6 أهداف»

2017- 2018: مارسيلو سيرينو «10 أهداف»

2018- 2019: الفارو نيجريدو «17 هدفاً»

2019- 2020: الفارو نيجريدو «8 أهداف» - ملغي

2020- 2021: تيجالي «11 هدفاً»

2021- 2022: أنطونيو توزي «12 هدفاً»