جراحة الأنف تبعد هاليب عدة أسابيع

بوخارست (أ ف ب)

أعلنت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، أنها ستحتاج إلى أسابيع قليلة من الراحة بعد خضوعها لعملية جراحية في الأنف.

وقالت المصنفة تاسعة راهنًا إنها تعاني "منذ فترة من مشاكل في الأنف، وتفاقمت خلال الصيف لا سيما في واشنطن، مما يجعل التنفس صعبًا خاصة في الليل، إذ أشعر أن أنفي مسدود تمامًا".

وقالت المتوجة بلقبين كبيرين عبر خاصية الـ"ستوري" في حسابها على إنستجرام "الطريقة الوحيدة لحل المشكلة هي الخضوع لعملية جراحية"، مضيفة أن الجرّاح انتهز "هذه الفرصة أيضًا لإجراء تدخل جراحي تجميلي".

وتابعت عبر صورة مرفقة لها وهي على سرير المستشفى ويبدو أنفها مضمّدًا "كل شيء سار على ما يرام. سأحتاج لبضعة أسابيع من الراحة قبل أن أتمكن من البدء مرة أخرى في أي نشاط بدني".

ومنيت هاليب "30 عامًا" بخسارة مفاجئة في الدور الأول من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الاربع الكبرى، منذ أسبوعين بسقوطها أمام الاوكرانية داريا سنيجور المتأهلة من التصفيات.