الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

جراحة الأنف تبعد هاليب عدة أسابيع

جراحة الأنف تبعد هاليب عدة أسابيع
12 سبتمبر 2022 23:15

بوخارست (أ ف ب)
أعلنت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة الأولى عالميًا سابقًا، أنها ستحتاج إلى أسابيع قليلة من الراحة بعد خضوعها لعملية جراحية في الأنف.
وقالت المصنفة تاسعة راهنًا إنها تعاني "منذ فترة من مشاكل في الأنف، وتفاقمت خلال الصيف لا سيما في واشنطن، مما يجعل التنفس صعبًا خاصة في الليل، إذ أشعر أن أنفي مسدود تمامًا".
وقالت المتوجة بلقبين كبيرين عبر خاصية الـ"ستوري" في حسابها على إنستجرام "الطريقة الوحيدة لحل المشكلة هي الخضوع لعملية جراحية"، مضيفة أن الجرّاح انتهز "هذه الفرصة أيضًا لإجراء تدخل جراحي تجميلي".
وتابعت عبر صورة مرفقة لها وهي على سرير المستشفى ويبدو أنفها مضمّدًا "كل شيء سار على ما يرام. سأحتاج لبضعة أسابيع من الراحة قبل أن أتمكن من البدء مرة أخرى في أي نشاط بدني".
ومنيت هاليب "30 عامًا" بخسارة مفاجئة في الدور الأول من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الاربع الكبرى، منذ أسبوعين بسقوطها أمام الاوكرانية داريا سنيجور المتأهلة من التصفيات.

أخبار ذات صلة
التغيير يضرب التصنيف العالمي لمحترفات التنس
شفيونتيك تصطاد « فلاشينج ميدوز»
سيمونا هاليب
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
اليوم 12:06
وزارة الاقتصاد: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية
الاقتصادي
"الاقتصاد" تنشر سياسة توريد الذهب الجديدة عبر موقعها
اليوم 11:51
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
دنيا
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
اليوم 11:40
الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو يتحدث بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في نيروبي
عربي ودولي
وليام روتو يتولى الرئاسة في كينيا
اليوم 11:31
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
الرياضي
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©