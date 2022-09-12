مولانو بطل المرحلة النهائية لجولة إسبانيا وأيوسو يدخل تاريخ الدراجات

أبوظبي (الاتحاد)

بعد ثلاثة أسابيع من السباقات الحماسية، وصلت جولة إسبانيا 2022 إلى نهايتها، حيث شهدت المرحلة النهائية من الجولة احتفال الإسباني الشاب خوان أيوسو من فريق الإمارات، والبالغ من العمر 19 عاماً، بفوزه بالمركز الثالث في التصنيف العام، فضلاً عن فوز زميله سيباستيان مولانو بالمركز الأول في السباق الأخير، الذي انتهى في العاصمة الإسبانية مدريد، بينما حلُّ زميلهما باسكال أكرمان في المركز الثالث.

ويعدُّ فوز مولانوهو الأول في الجولات العالمية، وهو الفوز الحادي والأربعين لفريق الإمارات في هذا الموسم. بينما فاز خوان أيوسو بالمركز الثالث في التصنيف العام لجولة إسبانيا التي يشارك فيها للمرة الأولى، متأخراً بفارق ثلاث دقائق عن منافسه في المركز الثاني إنريك ماس (موفيستار)، وبنحو 5 دقائق عن منافسه ريمكو إيفنبول (كويك-ستيب ألفا فينيل) الذي تصدر التصنيف العام للجولة.

وبذلك أصبح أيوسو أصغر دراج يعتلي منصة التتويج النهائية في جولة إسبانيا 2022، وثاني أصغر دراج يعتلي المنصة في تاريخ الجولة. كما فاز جواو ألميدا من فريق الإمارات بالمركز الخامس في التصنيف العام النهائي للجولة. وكان مارك زولر قد فاز بالمركز الأول في المرحلة الخامسة من الجولة بعد أداء فردي قوي، ما مكَّنه من اعتلاء منصة التتويج النهائية في مدريد ليفوز بجائزة أفضل أداء تنافسي في الجولة.

إضافة إلى ذلك، فاز فريق الإمارات بالمركز الأول في تصنيف الفرق، ليتوج بذلك أداء تشكيلته القوية طوال 21 مرحلة من جولة إسبانيا.

وتعليقاً على فوزه، قال سيباستيان مولانو: "أكاد لا أصدق أنني حققت هذه النتيجة، أنا سعيد جداً. كان هدفي يتمثل في الانطلاق في سباق السرعة لدعم زميلي أكرمان، لكنني كنت أتمتع بمستوى لياقة عالٍ مكَّنني من الانطلاق قبل 300 م من خط النهاية وتجاوز منافسي بيدرسن للفوز بالمركز الأول، ما جعل من المرحلة النهائية تتويجاً للجهود الحثيثة التي بذلها الفريق بأكمله طوال الجولة. وأهدي هذا الفوز إلى أمي وعائلتي".

من جانبه، قال خوان أيوسو: "لطالما كانت اعتلاء منصة التتويج في جولة إسبانيا أحد أحلامي، وقد تمكَّنت من تحقيقه في مشاركتي الأولى فيها. كنت أعتزم خوض كل سباق في الجولة لاكتساب الخبرة، ولم أكن أعرف حدود قدراتي، لذا فإنني سعيد جداً بتحقيق هذه النتيجة المتقدمة واعتلاء منصة التتويج. قدَّمت تشكيلتنا أداءً قوياً طوال ثلاثة أسابيع، وقد توّجنا هذا الأداء بفوز مولانو بالمركز الأول في السباق النهائي، وفوزي بالمركز الثالث في التصنيف العام، ما يجعل منها لحظة مثالية للجميع في الفريق".