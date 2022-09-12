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الرياضي

ماركو سيموني مشرفاً فنياً لنادي الذيد

ماركو سيموني مشرفاً فنياً لنادي الذيد
12 سبتمبر 2022 19:15


الشارقة (الاتحاد)

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قدم سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، الايطالي ماركو سيموني مشرفًا فنيًا لقطاع كرة القدم في النادي خلال مؤتمر صحفي عقد الاثنين في قاعة المسرح بالنادي.
ويتمتع سيموني بسيرة ذاتية كبيرة منذ أن كان لاعبًا مرموقًا حيث صال وجال في الملاعب مع أشهر الفرق الإيطالية مثل ايه سي ميلان وباريس سان جيرمان وموناكو ونيس ومنتخب إيطاليا، بجانب مسيرته التدريبية مع موناكو الفرنسي ولوزان السويسري والأفريقي التونسي وشباب المحمدية المغربي، وحاز على العديد من البطولات على مستوى الدوري والكأس في إيطاليا وفرنسا وكأفضل لاعب.
وشكر ابن هويدن مجلس الشارقة الرياضي على الدعم المستمر للنادي وأكد أن الخبير ماركو سيكون إضافة جديدة مهمة للفريق الأول لكرة القدم، حيث وضع النادي خطة تواكب المرحلة القادمة.
من جانبه شكر الخبير ماركو سيموني مجلس الشارقة الرياضي ونادي الذيد وقال بأنه يحب التحدي وأن نادي الذيد هو بوابة دخول الإمارات وكونه رياضياً ومساعد مدرب أعطاه قدراً كبيراً من الخبرة والتعامل مع هذه الوظيفة والقدرة على التعامل مع كل تحد وإن الاحترام المتبادل بين المدرب واللاعب هو الخطوة إلى النجاح وإنه سيعمل من أجل ترك بصمة رائعة على الفريق، حيث إن هدفه التوجيه واللعب الصحيح وليس تسجيل الأهداف فقط.
من جانبه، بارك عيسى هلال الخطوة المهمة للنادي وأكد مواصلة مجلس الشارقة الرياضي المستمر لدعم النادي، وجميع الأندية في الامارة من أجل تحقيق آمال الإمارة الباسمة.

مجلس الشارقة الرياضي
نادي الذيد
عيسى هلال الحزامي
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