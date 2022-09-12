معيوف بطلاً للمرحلة الثانية في طواف صلالة

صلالة (الاتحاد)

فاز خالد معيوف دراج منتخبنا الوطني بالمرحلة الثانية في طواف صلالة، التي أقيمت لمسافة 101 كم في «منتزه البليد الأثري - حجيف»، بمشاركة تخطت 65 متسابقاً من 8 منتخبات وفرق من السعودية، عمان، البحرين، تايلاند، وجاء في المركز الثاني سيف معيوف، وحل ثالثاً عبدالله الحمادي وجاء في المركز الرابع جابر المنصوري، ليحافظ الدراجون الأربعة على صدارة الطواف.

كما فاز دراجو منتخبنا الوطني بقمصان التميز الأربعة، حيث توج عبدالله الحمادي بالقميص الأبيض المخصص لفئة تحت 23 سنة، كما فاز جابر المنصوري بالقميص الفضي والخاص بالمرتفعات، وفاز خالد معيوف بالقميص الأخضر والخاص بترتيب النقاط، أما القميص الذهبي وصدارة الطواف حتى نهاية المرحلة الثانية فكان من نصيب سيف معيوف، ليواصل دراجو منتخبنا الوطني الحفاظ على لقب الطواف.

وتنطلق صباح اليوم المرحلة الثالثة من الطواف لمسافة 123 كم، وستكون في حصن مرباط - عقبة حشير - طوي أعتير - وادي دربات) في صلالة، وهي المرحلة الأكبر في المسافة، ويبحث لاعبونا في الحفاظ على الصدارة وما وصلوا إليه حتى الآن من أجل التتويج بنقاط هذه المرحلة الهامة.

وأكد قائد منتخبنا الوطني أحمد المنصوري، بعد الفوز بالمرحلة الثانية أن ظروف السباق هي ما جعلت المرحلة صعبة بسبب كثرة المرتفعات وأيضاً الفكرة التي اعتمدها لاعبو المنتخب، إذ قاموا بسحب كافة الدراجين من بداية المرحلة وأول 10 كيلومترات، وهو ما زاد من المسافة مع أقرب المنافسين وأراح لاعبينا في آخر 22 كم بالمرحلة والخاصة بالمرتفعات.