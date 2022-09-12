110 معسكرات تدريبية دولية في دبي خلال 8 أشهر

دبي (الاتحاد)



ارتفع عدد المعسكرات التدريبية الرياضية التي استضافتها دبي منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس إلى 110 معسكرات تدريبية في الألعاب الرياضية المتنوعة ومختلف المراحل السنية، كما ستشهد الفترة المقبلة حضور العديد من الفرق والمنتخبات الرياضية المختلفة وكبار نجوم الرياضة عموما وكرة القدم خصوصا إلى دبي لإقامة معسكرات تدريبية استعدادا للبطولات الرياضية المختلفة.

ويواصل مجلس دبي الرياضي التعاون مع مختلف المؤسسات من داخل وخارج الدولة ومع المنظمين لتسهيل حضور الفرق والرياضيين العالميين والدخول في معسكرات تدريبية نظرا لتوفر المنشآت الرياضية العالمية وجميع عوامل الجذب التي تتضمن سهولة الوصول والحركة وتوفر المنشآت الفندقية ومراكز التسوق والترفيه الشهيرة إلى جانب روعة الطقس وجميع فرص الاستمتاع بجودة الحياة.

وإلى جانب استمرار إقامة المعسكرات للفرق والمنتخبات الأوروبية من بريطانيا، بولندا، بلغاريا، فرنسا، نيوزيلاندا، وسلوفاكيا، روسيا، النمسا، لاتفيا، والدنمارك، وغيرها، فقد شهد العام الجاري زيادة كبيرة في أعداد المنتخبات والفرق الآسيوية التي حضرت من: الصين، ماليزيا، ماينمار، فيتنام، أوزباكستان، تركمانستان، الهند، إندونيسيا، لبنان، قطر، الأردن، والكويت، بالإضافة إلى المكسيك من أمريكا الجنوبية وتنزانيا، وتشاد، من أفريقيا.

وتوزعت أماكن إقامة المعسكرات التدريبية على مختلف المنشآت الرياضية الموجودة في دبي وفق أحدث طراز والتي تتناسب مع احتياجات مختلف الفرق العالمية، وتصدر منتجع جبل علي قائمة الأماكن الأكثر جذبًا للمعسكرات الدولية في دبي، حيث شهد إقامة أكثر من 30 معسكرًا تدريبيًا منذ بداية العام، كما يواصل مجمع حمدان الرياضي استضافة المعسكرات والفرق والمنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين حيث استضاف 12 معسكرًا دوليًا حتى شهر أغسطس الماضي.

وأصبحت المعسكرات التدريبية الدولية مصدرا مهما لمساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي بفضل النمو الكبير والمستمر لعدد الفرق والمنتخبات التي تتخذ من دبي مقرا لمعسكراتها، حيث يأتي اختيار المنتخبات والأندية واللاعبين لإقامة معسكراتهم في دبي تأكيد على مكانتها على خارطة الرياضة الدولية بفضل البنية التحتية المتكاملة، كما أنها تضم كل عناصر الجذب الرياضية والسياحية التي تساهم في تحقيق الأهداف الرياضية والترفيهية للرياضيين المشاركين في المعسكر من أجل العودة الى أوطانهم بذكريات جميلة وسعيدة تساهم في رفع الجاهزية البدنية والروح المعنوية قبل انطلاقة المنافسات الرسمية التي تم الاستعداد من أجلها.