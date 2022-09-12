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الرياضي

عجمان يعود لمنافسات الطائرة من بوابة «دوري الرجال»

عجمان يعود لمنافسات الطائرة من بوابة «دوري الرجال»
12 سبتمبر 2022 17:31


معتصم عبدالله (دبي)

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أكد عيسى الشامسي المشرف العام للعبة كرة الطائرة بنادي عجمان، مشاركة «البرتقالي» في منافسات «دوري الرجال» للموسم الحالي الذي ينطلق في 22 أكتوبر المقبل، بعد إعلان اعتذار النادي عن عدم المشاركة في مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة التي دشنت منافسات الموسم الجديد 2022- 2023.
وأعاد الشامسي أسباب انسحاب «البرتقالي» من انطلاقة منافسات الموسم الجديد للبداية المتأخرة للأعداد، وأوضح: «لم نتقدم بأي اعتراض لدى الاتحاد، وتلخصت أسباب الاعتذار في البداية المتأخرة للتحضيرات»، وكشف عن تعاقد النادي مع مدرب صربي جديد، بجانب لاعبين أجنبيين من البرازيل والكاميرون سيلتحقان بإعداد «البرتقالي» في غضون الساعات المقبلة.
واقتصرت المشاركة في مسابقة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة والتي دشنت موسم الكرة الطائرة، على 7 أندية في أعقاب انسحاب عجمان، وهي شباب الأهلي والنصر وبني ياس والعين في المجموعة الأولى، والوصل وحتا والجزيرة في المجموعة الثانية، وشهدت الجولة الأولى فوز حتا على الوصل 3-2، وبني ياس على العين 3-2، وتغلب شباب الأهلي على الجزيرة 3-0.
ويلتقي في الجولة الثانية المقررة السبت المقبل، النصر والعين على ملعب صالة بني ياس ضمن «المجموعة الأولى»، والجزيرة وحتا بصالة شباب الأهلي بالممزر، وشباب الأهلي والوصل في عجمان ضمن «المجموعة الثانية».
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في كل مجموعة، حيث تقام المباريات على ملاعب محايدة، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدوري نصف النهائي، على أن يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، المقرر لها 4 أكتوبر المقبل.

اتحاد الطائرة
فريق عجمان
كأس نائب رئيس الدولة للطائرة
دوري الطائرة
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