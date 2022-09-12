وزيرة السعادة تعود إلى أرض الميلاد

تونس (أ ف ب)

أكّد الاتحاد التونسي للتنس، مشاركة النجمة أنس جابر بدورة الياسمين المفتوحة الأولى من نوعها في البلاد، والتي ستقام في محافظة المنستير الساحلية مطلع أكتوبر المقبل.

وأكدت رئيسة الاتحاد التونسي للتنس سلمى المولهي، مشاركة جابر المصنفة الثانية عالمياً، في الدورة التي تنطلق في الثالث من أكتوبر وتستمر حتى التاسع منه والبالغة جوائزها 250 ألف دولار أميركي.

ولم يُعلن رسمياً عن قائمة اللاعبات المشاركات في إحدى دورات فئة الـ250.

وستلعب جابر "28 عاماً" أو كما يلقبها التونسيون بـ"وزيرة السعادة" على ملاعب المنستير، حيث وُلدت في مدينة قصر هلال الساحلية (شرق)، في 28 أغسطس 1994، في عائلة تتكوّن من شابين وفتاتين هي أصغرهم.

استعادت جابر وصافة التصنيف العالمي من الأستونية أنيت كونتافيت، بعد وصولها في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة إلى النهائي الكبير الثاني لها توالياً بعد ويمبلدون، قبل أن تخسر أمام البولندية إيجا شفيونتيك الأولى عالمياً، حيث كانت تسعى أن تصبح أول لاعبة إفريقية وعربية تحرز لقب بطولة كبرى.

وتبدو جابر واثقة من أنها ستحصل على فرص أخرى للفوز بلقب إحدى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب غداة خسارتها نهائي فلاشينج ميدوز، وحددت هدفها للعام المقبل باحتلالها "المرتبة الأولى عالمياً".