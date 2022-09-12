زياش وبلهندة في قائمة «الأسود» لوديتي سبتمبر

الرباط (أ ف ب)

طوى المدرب الجديد للمنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي، صفحة استبعاد لاعبي وسط تشيلسي الإنجليزي حكيم زياش وأضنة ديميرسبور التركي يونس بلهندة، من تشكيلة «أسود الأطلس»، باستدعائهما بين 31 لاعباً للمباراتين الإعداديتين لمونديال قطر 2022 أمام تشيلي والباراجواي نهاية الشهر الحالي في إسبانيا.

وكان زياش «29 عاماً» وبلهندة بين العناصر «غير المرحّب» بها من قبل المدير الفني السابق لأسود الأطلس وحيد خليلودزيتش بسبب خلافات معهما، وأعلن الأول اعتزاله اللعب دولياً بسبب ذلك، بل إنه كان أحد الأسباب التي أدت إلى إقالة المدرب البوسني الفرنسي من منصبه.

وقال الركراكي خلال مؤتمر صحفي لإعلان تشكيلته الأولى منذ تعيينه على رأس الإدارة الفنية للمنتخب، إن «التواصل مع زياش كان سهلاً وأنا مرتاح لأننا فعلنا كل ما في وسعنا لكي يعود وهو وافق على العودة».

وأضاف: «تحدثت إليه كمدرب للمنتخب وشرحت له بأننا بحاجة إلى أفضل اللاعبين وهو بينهم ولا يمكن أن نخوض نهائيات كأس العالم في غياب لاعب بقيمة وجودة زياش».

وتابع: «زياش سيعطينا الإضافة وسيأتي ليقاتل. زياش يحب بلاده وأظهر ذلك منذ البداية بتفضيله الدفاع عن ألوان المنتخب المغربي على غرار حكيمي ومزراوي خلافاً للاعبين آخرين، وبالنسبة لي فاللاعب الذي يختار بلاده سأساعده ولكن بالجودة».

وأردف قائلاً: «رغم أنه لا يلعب بانتظام في تشيلسي وهذه حالة العديد من اللاعبين الدوليين في صفوف النادي اللندني، والذين لا يلعبون بانتظام أيضاً، لكن لاعباً مثل حكيم يجب وضعه في أفضل الظروف ليقدّم لنا الأفضل، وهو سعيد بذلك خصوصاً وأنه غاب لأكثر من عام ونصف عن المنتخب».

وبخصوص بلهندة «32 عاماً» الغائب عن التشكيلة منذ عام 2019، قال: «يونس لاعب أساسي في فريقه وسجل ثلاثة أهداف في 5 مباريات هو فعال، لاعب خبرة وخاض مونديال 2018، واستبعد من المنتخب بسبب خلاف مع الجهاز الفني. هو في حالة جيدة، ويتعين عليه إثبات ذلك».

في المقابل، استبعد مهاجم اتحاد جدة السعودي عبد الرزاق حمدالله عن التشكيلة، رغم الضربة الموجعة التي تلقاها المنتخب بسبب إصابة طارق تيسودالي بقطع في الرباط الصليبي سيبعده عن المونديال.

وقال المدرب: «تحدثت إلى حمدالله، كان موقوفاً 4 أشهر وكنا ننتظر نهاية هذه العقوبة. لعب مباراة قبل 4 أيام. هناك خيارات كثيرة في خط الهجوم وبالنسبة لي، فإن عبد الرزاق ليس له مكان في الوقت الحالي».

وأضاف: «فضلت استدعاء 4 مهاجمين فقط، هم أيوب الكعبي وريان مايي ويوسف النصيري ووليد شديرة، وكما قلت لعبد الرزاق هناك العديد من اللاعبين الذين يستحقون اللعب مع المنتخب والباب مفتوح أمام الجميع».

وتابع: «هذه تشكيلة أولية ولم أحسم بعد في التشكيلة النهائية، هناك عمود فقري وسنحكم على اللاعبين من خلال تصرفاتهم داخل الملعب ومردوديتهم مع فرقهم ولن نظلم أي لاعب».

ويلتقي المغرب الذي أوقعته قرعة المونديال في المجموعة السادسة إلى جانب بلجيكا وكرواتيا الوصيفة وكندا، مع تشيلي في 23 الحالي في برشلونة، والباراغواي في 27 منه في إشبيلية.

وأشار الركراكي إلى أنه كان يسعى إلى خوض مباراة ثالثة في إسبانيا «لكن الظروف صعبة لأن جميع المنتخبات ملتزمة حتى فرق الدرجة الثانية في إسبانيا تخوض منافسات الدوري».

وضمت تشكيلة منتخب المغرب:

- حراسة المرمى: ياسين بونو (إشبيلية الإسباني) وأنس الزنيتي (الرجاء البيضاوي) وأحمد رضا التكناوتي (الوداد البيضاوي) ومنير المحمدي القجوي (الوحدة السعودي).

- الدفاع: أشرف داري (بريست الفرنسي) وسامي مايي (فيرينتسفاروش المجري) وجواد الياميق (بلد الوليد الإسباني)، ورومان سايس (بشيكتاش التركي)، وبدر بانون (قطر القطري)، ويحيى عطية الله (الوداد البيضاوي)، وأشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، ونصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، وحمزة الموساوي (نهضة بركان).

- الوسط: يونس بلهندة (أدانا ديميرسبور التركي)، وسفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، ويحيى جبران (الوداد البيضاوي)، وعبد الحميد صابيري (سامبدوريا الإيطالي)، وأمين حارث (مرسيليا الفرنسي)، وسليم أملاح (ستاندار لياج البلجيكي)، وعز الدين أوناحي (أنجيه الفرنسي)، وإلياس شاعر (كوينز بارك رينجرز الإنجليزي)، وحكيم زياش (تشيلسي الإنجليزي)، ومنير الحدادي (خيتافي الإسباني).

- الهجوم: أيوب الكعبي (هاتاي سبور التركي)، وريان مايي (فيرينتسفاروش)، ويوسف النصيري (إشبيلية)، ووليد شديرة (بارما الإيطالي)، وسفيان رحيمي (العين الإماراتي)، وعبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الإسباني)، وزكرياء أبو خلال (تولوز الفرنسي)، وسفيان بوفال (أنجيه).