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الرياضي

«المحترفين» تكشف عن الفائزين بجوائز «دوري الجماهير»

«المحترفين» تكشف عن الفائزين بجوائز «دوري الجماهير»
12 سبتمبر 2022 17:17

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت رابطة المحترفين، عن الفائزين بمبادرة «دوري الجماهير»، في الجولة الثانية لدوري أدنوك للمحترفين، وفق الآلية الجديدة للموسم الرياضي 2022-2023، تحفيزاً للمشجعين على دعم ومساندة أنديتهم على مدار الجولات.
وخصصت الرابطة جوائز للأندية الأكثر حضوراً جماهيرياً، في فئتي «النادي المضيف» و«النادي الضيف» بكل جولة. وفاز بالمركز الأول في فئة النادي المضيف نادي العين، وحصد جائزة قيمتها 60 ألف درهم، فيما فاز بالمركز الثاني في نفس الفئة نادي الشارقة، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم.
وعلى صعيد فئة «النادي الضيف»، حصد نادي الوصل المركز الأول، بجائزة قيمتها 40 ألف درهم، فيما حصل فريق شباب الأهلي على المركز الثاني، بجائزة قيمتها 30 ألف درهم.
وحددت الرابطة شرطين مهمين، بأن يكون الحد الأدنى للحضور الجماهيري 2500 للنادي المضيف، و700 للنادي الضيف. 

وكانت رابطة المحترفين الإماراتية، أعلنت عن طرح تذاكر الجولة الثالثة لدوري أدنوك للمحترفين، وذلك عبر موقعها الإلكتروني www.uaeproleague.ae ومنصة «بلاتينيوم ليست» https://dubai.platinumlist.net/uae-pro-league تواصلاً لمبادراتها على مدار سنوات طويلة في بيع التذاكر إلكترونياً لتوفيرها لجميع عشاق كرة القدم.
وتنطلق الجولة الثالثة، يوم الخميس المقبل، بإقامة مباريات الوصل ودبا، عجمان والشارقة، خورفكان والنصر، والجزيرة والعين، وتختتم يوم الجمعة، 16 سبتمبر، بلقاء بني ياس والبطائح، اتحاد كلباء والظفرة، وشباب الأهلي والوحدة. 

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وسيكون الدخول إلى جميع الملاعب بنسبة 100% من سعة المقاعد المتاحة في الاستاد، وعلى الجمهور الراغب في الحضور إبراز المرور الأخضر، الصادر من تطبيق الحصن، أو نتيجة فحص PCR عن طريق مسحة الأنف مدته 96 ساعة كحد أقصى، قبل كل مباراة لغير المطعمين.

العين
دوري أدنوك للمحترفين
شباب الأهلي
الشارقة
الوحدة
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