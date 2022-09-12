31 فعالية رياضية تزين موسم «دبي للرياضات البحرية»

دبي (الاتحاد)

تنطلق على شواطئ دبي يوم الأحد المقبل فعاليات الموسم الرياضي البحري 2022-2023، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ويتضمن نحو 31 فعالية رياضية بحرية حتى ختام الموسم في مايو المقبل.

وبارك مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار، الانطلاقة الجديدة للموسم والمرتقبة نهاية هذا الأسبوع، مشيداً بجهود اللجنة الرياضية في النادي ومتابعة الإدارة التنفيذية لاستكمال كافة التجهيزات مع شركاء النجاح وفرق العمل بالنادي.

وتستأثر السباقات المحلية التراثية بنصيب الأسد في روزنامة الموسم الجديد، أذ سيكون الافتتاح بسباق القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً فيما سيكون مسك ختام الموسم في شهر مايو المقبل مع السباق الأعرق والأجمل، كرنفال القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي في نسخته رقم 32.

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ويشهد الموسم الجديد 4 محطات في منافسات السفن الشراعية المحلية 60 قدماً، وينظم النادي سباقين في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، فيما يحرص النادي على تنظيم منافسات القوارب الشراعية المحلية 22 قدماً لفئتي الشباب تحت 21 عاماً والناشئين تحت 16 سنة.

وسيكون عشاق رياضة قوارب التجديف المحلية 30 قدماً على موعد مع ثلاث محطات مثيرة من بينها سباق أغلى بطولات التجديف كأس آل مكتوم الذي سيكون مسك ختام الفعاليات الرياضية البحرية يوم 24 ديسمبر القادم.

وتكتظ روزنامة نادي دبي هذا الموسم بالكثير من الفعاليات الدولية التي تستقطب نخبة الأبطال، ومنها بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية، إضافة لجولتين في منافسات بطولة دبي المفتوحة للألواح التزحلق على المياه بالمظلات -كايت سيرف.

وتظهر بطولة دبي جونيور ريجاتا لصغار وبراعم الشراعية الحديثة هذا الموسم، فضلاً عن سباقات التجديف الأولمبي الحديث فردي وزوجي وفرق في عدة محطات، كما يكتظ الموسم بالعديد من سباقات التجديف لقوارب كاياك وألواح التجديف «واقف»، وتتنوع الفعاليات لهواة رياضة صيد الأسماك.

وينظم النادي كذلك وللمرة الثالثة على التوالي ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري وبالتعاون مع نادي دبي لأصحاب الهمم والأندية والاتحادات والجمعيات الوطنية كرنفال التجديف لأصحاب الهمم ضمن سلسلة مهرجانات دبي البحرية المجتمعية، بينما تتجه أنظار محبي الرياضات البحرية إلى دبي بالفترة من 11-13 نوفمبر المقبل، حيث تحتضن فعاليات جائزة دبي الكبرى للشراعية الحديثة.