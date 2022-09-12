ولفرهامبتون يعيد كوستا للدوري الإنجليزي

لندن (رويترز)

أعلن ولفرهامبتون واندرارز المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، تعاقده مع دييجو كوستا في صفقة انتقال مجاني، حيث يصل مهاجم تشيلسي وأتليتيكو مدريد السابق للنادي وسط أزمة إصابات مستمرة.

وأصيب المهاجم النمساوي ساسا كالايدجيتش الوافد الجديد على ولفرهامبتون مقابل 18 مليون يورو في الركبة في أول ظهور له بينما غاب المهاجم المكسيكي راؤول خيمنيز بسبب إصابة في أعلى الفخذ.

وأصبح كوستا "33 عاماً" لاعباً حراً بعد مغادرة أتليتيكو مينيرو البرازيلي في يناير. وبعد اجتيازه الفحص الطبي الأسبوع الماضي وقع عقدا لمدة عام مع ولفرهامبتون.

وقال ولفرهامبتون في بيان: "يسعدنا بشدة الترحيب بدييجو كوستا في ولفرهامبتون والعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

"يملك دييجو خبرة كبيرة على أعلى مستوى وسيضيف شيئا فريدا للفريق داخل وخارج الملعب. نتطلع للاستفادة من جهوده هذا الموسم".

وكان ولفرهامبتون يبحث بشدة عن مهاجم خاصة بعد أن سجل الفريق ثلاثة أهداف فقط في ست مباريات بالدوري وهي أقل حصيلة بين جميع الفرق العشرين.

وذاع صيت كوستا مع تشيلسي بين 2014-2017 حيث سجل 59 هدفاً في جميع المسابقات، وقاد النادي اللندني للفوز بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتقاله مقابل 32 مليون جنيه استرليني.

وأنهى الموسم في صدارة هدافي النادي في جميع المواسم الثلاثة، قبل أن يتسبب خلاف مع مدربه وقتها أنطونيو كونتي في عودته إلى أتليتيكو مدريد الإسباني.

وفي فترتيه مع أتليتيكو سجل 83 هدفاً وفاز بلقبين في دوري الدرجة الأولى الإسباني إضافة إلى لقب الدوري الأوروبي.

ويحتل ولفرهامبتون المركز 14 بفوز واحد فقط ويستضيف مانشستر سيتي يوم السبت المقبل.