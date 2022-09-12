9 ميداليات إماراتية في «آسيوية القوة البدنية»

دبي (الاتحاد)

اختتم منتخبنا للقوة البدنية مشاركته في بطولة آسيا للقوة البدنية، والتي أقيمت في منغوليا بإحراز 9 ميداليات ملونة، بواقع 7 ذهبيات وفضية وبرونزية، في إنجاز رياضي مميز يضاف للرياضة الإماراتية.

وبارك الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، فوز أبناء الإمارات في المحفل الآسيوي وفي بطولة آسيا للقوة البدنية، ومثنياً على اللاعبين واللاعبات ومدربيهم وتحقيق إنجازات جديدة، ساهمت بتعزيز النجاحات الإماراتية في الجانب الرياضي على المستوى الدولي.

ووصف محمد عبد الرحيم المري رئيس البعثة والأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، الميداليات المميزة المتحققة بالإنجاز المميز لقوة منافسات البطولة، وأشاد بجميع أفراد الفريق ولجهود المثمرة التي قادت للفوز بالميداليات ومواصلة تفوق الإمارات في رياضة القوة البدنية، وأثنى على المكاسب التي حققتها لاعبات الإمارات في أول مشاركة لهن على المستوى الآسيوي.