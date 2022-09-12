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الرياضي

كومان يغيب عن مواجهة برشلونة في الأبطال

كومان يغيب عن مواجهة برشلونة في الأبطال
12 سبتمبر 2022 15:48

ميونيخ (د ب أ)

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تمكن جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الألماني، من قيادة تدريبات الفريق اليوم الاثنين بصفوف مكتملة، باستثناء غياب كينجسلي كومان بسبب الإصابة، وذلك استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني غداً الثلاثاء في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
وتشهد مباراة الغد مواجهة بين بايرن ميونيخ ونجم هجومه السابق روبرت ليفاندوفسكي، الذي يلعب حالياً لبرشلونة.
وسيغيب كومان عن ثاني مباريات بايرن في دوري الأبطال هذا الموسم بسبب إصابة في عضلات الفخذ.
وكان بايرن ميونيخ قد استهل مشواره في البطولة الأوروبية، بالفوز على إنتر ميلان الإيطالي 2/ صفر يوم الأربعاء الماضي، كما تغلب برشلونة على فيكتوريا بلزن التشيكي 5/ 1 في اليوم نفسه.
وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونيخ لا يظهر حالياً بأفضل مستوياته في كل المنافسات، حيث تعادل مع شتوتجارت 2/ 2 أمس الأول السبت، وهو التعادل الثالث على التوالي لبايرن في الدوري الألماني (بوندسليجا).
وطالب حسن صالح حميديتش عضو مجلس إدارة بايرن لشؤون الرياضة، بتحسين الأداء خلال المواجهة المرتقبة للفريق على ملعبه غداً أمام برشلونة.
وواصل ليفاندوفسكي تألقه التهديفي الذي كان قد استعرضه مع بايرن ميونيخ لوقت طويل، مع انتقاله إلى برشلونة، حيث سجل للفريق الكتالوني ستة أهداف في المنافسات المحلية، كما سجل ثلاثية (هاتريك) للفريق خلال مباراته أمام فيكتوريا بلزن.
وقال مانويل نوير قائد وحارس مرمى بايرن ميونيخ عقب المباراة أمام إنتر ميلان: «نحن نعرف أن فريقاً قوياً يقدم مستويات عالية بانتظارنا.
وأضاف:«نحن جميعا نعرف ليفاندوفسكي. ونعرف قدراته. ولكنه يعرف أيضاً أن اللعب أمامنا ليس سهلاً».
واتبع ناجلسمان سياسة المداورة بين لاعبيه في التشكيل الأساسي خلال المباريات الأخيرة، ومن المنتظر أن يدفع في مباراة الغد بالنجم السنغالي ساديو ماني، وكذلك ليروي ساني ولوكاس هيرنانديز وبنجامين بافارد ومارسيل سابيتسر.

جوليان ناجلسمان
دوري أبطال أوروبا
كينجسلي كومان
برشلونة
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