«بشار» و«تيكر» بطلا كأس الوثبة في داكس وأراباهو



أبوظبي (الاتحاد)

توج «بشار» للشقب ريسنج بطلاً لكأس الوثبة ستاليونز بري سباهس السابع بمضمار داكس الفرنسي، فيما حصد «ريسك تيكر» لمارك كولو، كأس الوثبة ستاليونز بمضمار أراباهو الأميركي، واللذين أقيما تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يساهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

وجاء فوز «بشار» بكأس الوثبة ستاليونز على مضمار داكس، بإشراف توماس فورسي، وقيادة فالح ناصر بوغنيم، ناجزاً وبفارق 4,5 طول عن «باتاك» لمدام جان فرانسوا بيرنارد، بإشراف اليزابيث بيرنارد، وقيادة جاري سانشيز.

وسجل البطل زمناً وقدره 2:37:10 دقيقة، فيما جاء في المركز الثالث «اينهوا بيتروسيو» لجان مارك فاليريو، بإشراف اليزابيث بيرنارد وقيادة اليخاندرو كورتيز فال.

وأكد «ريسك تيكر» بإشراف نيكول روجيري، وقيادة ترافيرس والس، حسن ترشيحه حين حصد لقب سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1200 متر، البالغ جائزته 16 ألف دولار، والذي أقيم بمضمار أراباهو الأميركي.

وتفوق «ريسك تيكر» بفارق 7,75 طول عن «سموك سيجنال» لسيتي سليكرس ريسنج، بإشراف تيري ايتون وقيادة ديفيد مارتن، فيما جاء ثالثاً «ابتاون رنج اوف فاير» لجون هيننجسجارد، بإشراف كارلوس باديلا، وقيادة سكوت بيثيك، وسجل البطل زمناً وقدره 1:19:15 دقيقة.

ومن جهة أخري يستضيف مضمار وولفر هامبتون الإنجليزي لكل الأنواء، عصر اليوم، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز للتكافؤ ستيكس، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق لمسافة 1900 متر.

ويجتمع للسباق البالغ جائزته (4 آلاف جنيه إسترليني)، 10 من نخبة الخيول، أبرزها «الجواهر» لستيف بلاكويل، وبإشراف نفس المالك، وقيادة لويس ساندرس، الذي حقق المركز الثاني في أكثر من أربعة سباقات متتالية، ويتمتع بسماح 7 أرطال.

وينافس على اللقب «زيكادا زين» لمزرعة زين للخيول العربية، بإشراف مايكل هنت، وقيادة كالوم هيتشنسون، و«كاميكازي» لكريج كاستر، بإشراف نفس المالك، وقيادة الفارس هنري مين، و«ألوف» التي تسعي للفوز الثالث على التوالي بقيادة جشوا بريان.



