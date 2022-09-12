أبوظبي تستضيف بطولة العالم للجو جيتسو أكتوبر المقبل

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف أبوظبي منافسات النسخة 27 من بطولة العالم للجو جيتسو، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي، بشكل مجمع لكل الفئات والمراحل السنية من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر المقبل في صالة «جو جيتسو آرينا» بمدينة زايد الرياضية.

وستكون العاصمة أبوظبي وجهة لنحو 2000 لاعب ولاعبة يمثلون أكثر من 70 دولة للتنافس في أربع فئات مختلفة هي فئة الكبار، وفئة (دون 21 عاماً)، وفئة (دون 18 عاماً)، وفئة (دون 16 عاماً).

ويؤكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، أن الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين يعكس نهجها الذي يرتكز بشكل أساسي على تنمية شباب الوطن وتمكينهم من تحقيق التفوق والريادة في مختلف المجالات والمنافسات الرياضية الإقليمية منها والعالمية، عبر توفير كل مقومات النجاح، وبالتالي ترسيخ مكانة الدولة كوجهة متميزة على خريطة الرياضة العالمية.

ويضيف: أبوظبي تواصل بنجاح تصدرها لمشهد الجو جيتسو العالمي بثقة لامحدودة من الاتحاد الدولي للعبة الذي يرى فيها منصة نموذجية لتنظيم واستضافة أهم البطولات والأحداث واحتضان النجوم، ولا أدّل على ذلك من استضافتها لبطولة العالم للعام الثالث على التوالي، في إنجاز غير مسبوق، بفضل ما تتمتع به من بنية تحتية رياضية استثنائية.

وعلى صعيد تحضيرات المنتخب الوطني يقول الظاهري: إن نجوم المنتخب دخلوا مبكراً في أجواء الاستعداد للبطولة، وغيرها من البطولات التي ستقام خلال الربع الأخير من العام الجاري، حيث يتطلع أبناؤنا وبناتنا الأبطال للحفاظ على لقب البطولة، والبناء على ما تحقق من إنجازات، وخصوصاً الإنجاز الأخير في دورة الألعاب العالمية برمنجهام 2022، والذي تكلل بتحقيق 5 ميداليات تاريخية لدولة الإمارات.

ويضم المنتخب الوطني المشارك في بطولة العالم بأبوظبي مجموعة من أبرز النجوم أهمهم فيصل الكتبي، وعمر الفضلي، ومحمد العمري، ومحمد السويدي، ومهدي العولقي، وخالد الشحي، وذياب النعيمي.

وفي منتخب السيدات، ستشارك كل من حمدة الشكيلي، وبلقيس الهاشمي، وشما الكلباني، وبشاير المطروشي، وميرا الساعدي، وآمنة الحوسني، وزمزم الحمادي، ومهرة محفوظ وغيرهن الكثير.

ويملك لاعبو المنتخب الوطني القوة والدوافع لمواصلة مسيرة الإنجازات واعتلاء منصات التتويج، ولعل الأرقام التي سجلها أبطالنا في عام 2022 وأبرزها آسيوية البحرين في مارس، والألعاب العالمية في يوليو خير شاهد على التطور الكبير الذي يشهده جو جيتسو الإمارات.