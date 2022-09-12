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منتخبنا يواجه بروناي في افتتاح تصفيات كأس آسيا للشباب

منتخبنا يواجه بروناي في افتتاح تصفيات كأس آسيا للشباب
12 سبتمبر 2022 15:21


دبي (الاتحاد)
يبدأ منتخبنا الوطني للشباب بعد غد مشواره بمواجهة منتخب بروناي، في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً التي تستضيفها مدينة بيشكيك في قرغيزستان للفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري، ويلعب منتخبنا ضمن المجموعة العاشرة التي تضم إلى جانبه منتخبات قرغيزستان «المستضيف» إيران وبروناي.
وتقام مباراة الافتتاح بين «أبيض الشباب» وبروناي في الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات، فيما يواجه منتخبنا صاحب الأرض قرغيزستان في الجولة الثانية 16 سبتمبر، على أن يختتم مبارياته بمواجهة منتخب إيران 18 سبتمبر وتقام جميع المباريات في استاد دولين عمر زاكوف بمدينة بيشكيك.
وكانت بعثة منتخبنا وصلت إلى مدينة بيشكيك وتضم أعضاء الجهاز الفني والإداري و23 لاعباً هم: حمد محمد عباس «عجمان» سيف خالد محمد، خالد صالح ثاني «العين» بلال علي مبارك، عبدالله خالد أحمد «النصر» عبدالله خالد عبدالله، مبارك سالم عمر، سعيد أحمد علي «الوحدة» أحمد ناصر سعيد، عتيق عصام جمعة، ربيع حسن سالمين «الوصل» خميس أحمد حسين، سيف صالح سعيد «بني ياس»، محمد خليل إبراهيم «الإمارات»، عمر إبراهيم النقبي «خورفكان» أحمد مال الله جمعة، خليفة خميس سعد، راشد محمد يوسف، سيف ياقوت نصيب، يوسف إبراهيم غلام «شباب الأهلي» ماجد سعيد الكاس، نواف جاسم مسعود، عبيد علي محمد «الشارقة».
وكان منتخبنا بدأ تحضيراته لهذه المشاركة بتجمع داخلي تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني فيصل الطاهري وطاقمه المعاون، الذي اختبر أكثر من ثلاثين لاعباً خلال التدريبات والمباريات، قبل الاستقرار على القائمة النهائية التي ستمثل المنتخب في التصفيات.
وأدى منتخبنا ثلاث تجارب ودية، حيث تعادل مع منتخب الصين تايبيه سلبياً في المباراة الأولى، وفاز عليه بأربعة أهداف دون مقابل في المباراة الثانية، واختتم تجاربه الإعدادية بالفوز على أوزبكستان بهدف دون رد.
الجدير بالذكر أن التصفيات تشهد مشاركة 44 منتخباً تم توزيعها على 10 مجموعات، حيث يتأهل إلى النهائيات الآسيوية 2023 المقامة في أوزبكستان، صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

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