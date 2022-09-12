التغيير يضرب التصنيف العالمي لمحترفات التنس

برلين (د ب أ)

شهد التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، تغييرات عديدة في المراكز

العشرة الأولى مع ختام منافسات بطولة أميركا المفتوحة للتنس «فلاشينج ميدوز» رابع بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى في الموسم.

وعززت البولندية إيجا شفياتيك موقعها في الصدارة، بعدما توجت بلقب فلاشينج ميدوز، بينما صعدت النجمة التونسية أنس جابر من المركز الخامس إلى المركز الثاني بتأهلها إلى نهائي أميركا المفتوحة.

وكانت أنس جابر على بعد خطوة واحدة من أن تصبح أول لاعبة عربية وأفريقية تتوج بلقب فردي سيدات في بطولات جراند سلام، لكنها خسرت أمام شفياتيك أمس الأول السبت في المباراة النهائية.

وتراجعت الأستونية أنيت كونتافيت إلى المركز الثالث، بينما قفزت الأميركية جيسيكا بيجولا ثلاثة مراكز لتحتل المركز الخامس، وصعدت الأميركية الأخرى كوكو جوف أربعة مراكز لتحتل المركز الثامن.

كذلك حققت الفرنسية كارولين جارسيا، التي خسرت أمام أنس جابر في الدور قبل النهائي بأميركا المفتوحة، تقدماً كبيراً وصعدت سبعة مراكز لتحتل المركز العاشر.

وجاء ترتيب المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي على النحو التالي:

البولندية إيجا شفياتيك في المركز الأول برصيد 10365 نقطة

التونسية أنس جابر في المركز الثاني برصيد 5090 نقطة

الأستونية أنيت كونتافيت في المركز الثالث برصيد 4300 نقطة

الإسبانية باولا بادوسا فيي المركز الرابع برصيد 3980 نقطة

الأميركية جيسيكا بيجولا في المركز الخامس برصيد 3501 نقطة

اليونانية ماريا سكاري في المركز السادس برصيد 3480 نقطة

البيلاروسية أرينا سابالينكا في المركز السابع برصيد 3470 نقطة

الأميركية كوكو جوف في المركز الثامن برصيد 3047 نقطة

الرومانية سيمونا هاليب في المركز التاسع برصيد 3025 نقطة

الفرنسية كارولين جارسيا في المركز العاشر برصيد 2930 نقطة.