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حلم الفورمولا1 يغازل دي فريس

حلم الفورمولا1 يغازل دي فريس
12 سبتمبر 2022 13:32

مونزا (رويترز)

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قال جورج راسل سائق مرسيدس، إن نيك دي فريس يستحق مقعداً دائماً في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، بعد الظهور الأول الرائع للسائق الهولندي مع وليامز في مونزا يوم الأحد.
وسبق لراسل الدفاع عن ألوان وليامز المتعثر وجمعته منافسة مع دي فريس خلال مسيرته، التي بدأت من سباقات الكارتنج.
وكلاهما كان بطلاً لفورمولا 2 مع فريق أيه.آر.تي، حيث حقق راسل اللقب في 2018 ودي فريس في 2019.
وقال راسل للصحفيين بعد احتلاله المركز الثالث في سباق إيطاليا يوم الأحد: "من الواضح أنه قام بعمل ممتاز ... كان دائماً من بين الأفضل ولا شك أنه يستحق مكاناً آخر في فورمولا 1.هناك 20 سائقاً، لا يحصل الجميع على فرصة، لكنه أثبت بالفعل قدراته".
وحصد دي فريس، الفائز بلقب فورمولا ئي للسيارات الكهربائية في 2021، النقاط في مشاركته الأولى على الإطلاق في سباق فورمولا 1 إذ شارك بدلا من ألكسندر ألبون.
ودي فريس (27 عاما) هو سائق احتياطي لفريق مرسيدس الذي يدعم وليامز، وسبق له المشاركة في التجارب الحرة أيام الجمعة ثلاث مرات هذا الموسم مع فرق تستخدم محركات مرسيدس.
وقد تعزز النتيجة التي حققها في إيطاليا آماله في الحصول على مقعد دائم في 2023، ربما مع وليامز الذي أكد استمرار ألبون فقط حتى الآن.
ويتذيل وليامز ترتيب الصانعين وحصل دي فريس على نقطتين ليرفع الفريق رصيده هذا الموسم إلى ست نقاط فقط.

فورمولا 1
مرسيدس
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