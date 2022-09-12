23 هدفاً ترسم مشهد «الانطلاقة» لـ «دوري الأولى»

معتصم عبدالله (دبي)

فشل فريقان فقط من أصل 16 في تسجيل الأهداف بانطلاقة دوري الدرجة الأولى لموسم 2022- 2023، التي شهدت إقامة 8 مباريات في الجولة الأولى، بخسارة حتا أمام ضيفه العروبة 0-1، ومسافي أمام مضيفه التعاون 0-2.

وحقق فريقا الذيد وجلف أف سي الفوز الأكبر في الجولة بنتيجة 3-1 على حساب «الصاعدين» حديثاً من دوري الدرجة الثانية، بينونة وفرسان هسبانيا على التوالي، فيما تغلب الجزيرة الحمراء على مصفوت 2-1، والعربي على مضيفه دبا الحصن بالنتيجة ذاتها، وحسم التعادل مواجهة الإمارات وسيتي 1-1، والفجيرة والرمس 2-2.

شهدت الجولة الأولى التي غاب عنها نادي الحمرية، تسجيل 23 هدفاً من بينها 4 أهداف فقط للاعبين المواطنين، مقابل 19 للاعبين من فئات الأجانب والمواليد والمقيمين، حيث يشهد الموسم الحالي زيادة عدد اللاعبين الأجانب المحترفين إلى 4 بدلاً من اثنين حالياً، على أن يكون من بينهم لاعبان اثنان «تحت 23 عاماً».

وتشاركت 6 أندية في «سباق الصدارة»، بقيادة الذيد وجلف أف سي، بفوز الأول مضيفه بينونة وصيف دوري الثانية في الموسم الماضي بنتيجة 3-1، وسجل أهداف الذيد إرنست ثيري «12»، سيد بوريا «69»، وإيريك في الدقيقة «96»، فيما سجل هدف بينونة الوحيد «البديل» خليل الخوري في الدقيقة 89.

في المقابل تفوق جلف أف سي في موسمه الثاني بـ«دوري الهواة»، على ضيفه فرسان هسبانيا «بطل دوري الثانية في الموسم الماضي»، بنتيجة 3-1، سجل أهداف جلف «ثنائية» بوساطة المهاجم السنغالي محمد ديوب بالدقيقتين 55 و58، بعدما افتتح مدافع ناصر المازمي التسجيل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 25، فيما سجل كريستيان بومولو هدف الفرسان الوحيد في الدقيقة 78.

وضمت قائمة «سداسي الصدارة»، التعاون بقيادة مدربه المواطن بدر طبيب، بعدما تفوق على مسافي 2-0 بفضل ثنائية «البديلين» البرازيلي كارلوس البرتو في الدقيقة 84، والكاميروني محمد ابيبو 94، وقاد المهاجم فارس الجابري فريقه العروبة للعودة بالنقاط الثلاث من ملعب دبا الحصن، بعدما سجل هدفي فريقه في المباراة التي حسمها العربي 2-1.

وتغلب الجزيرة الحمراء بقيادة مدربه معتز عبدالله على ضيفه مصفوت 2-1، فيما اقتنص العروبة فوزاً ثميناً أمام مضيفه حتا بهدف سعيد عبيد في الدقيقة 52، وأكمل الضيوف المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد الثنائي ناشد عبدالقادر وعلي الكعبي في الدقيقتين 78 و90.

نتائج الجولة الأولى

حتا - العروبة، 0- 1

الإمارات - سيتي، 1-1

الفجيرة - الرمس، 2-2

بينونة - الذيد، 1- 3

دبا الحصن - العربي، 1-2

الجزيرة الحمراء - مصفوت، 2-1

التعاون - مسافي، 2- 0

جلف أف سي - فرسان هسبانيا، 3-1

أرقام

6 فرق تتنافس على صدارة الجولة الأولى

23 هدفاً في انطلاقة الدوري

2/ فريقا حتا ومسافي فقط صاما عن التسجيل

1-3 نتيجة الخسارة للصاعدين فرسان هسبانيا وبينونة