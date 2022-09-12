بوجاتشر يتحفز لمونديال الدراجات بلقب مونتريال

مونتريال (رويترز)

قال تادي بوجاتشر وصيف بطل سباق فرنسا للدراجات، إن فوزه بسباق مونتريال "زاد فرحته وعزز ثقته في نفسه" قبل خوض بطولة العالم في أستراليا.

وتفوق المتسابق السلوفيني، الذي خسر بصعوبة فرصة تحقيق اللقب الثالث توالياً في سباق فرنسا هذا العام، على منافسه البلجيكي فاوت فان آرت ليفوز بسباق مونتريال.

وقال متسابق فريق الإمارات للدراجات: "سارت الأمور بشكل رائع في النهاية. كانت المنافسة صعبة نظرا لأن فاوت من أفضل متسابقي مراحل السرعة في العالم وهذا الانتصار عزز ثقتي في قدراتي وسأبذل أقصى ما أستطيع للنجاح في بطولة العالم. إنه أمر لا يصدق.

"بعد سباق فرنسا لم أكن في حالة جيدة. قررت الحصول على قسط من الراحة والاستعداد للجزء الأخير من الموسم واليوم كان رائعاً بالنسبة لي وزاد سعادتي وثقتي في نفسي قبل بطولة العالم".

وتقام بطولة العالم من 17 إلى 25 سبتمبر في أستراليا.