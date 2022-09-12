الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

بوجاتشر يتحفز لمونديال الدراجات بلقب مونتريال

بوجاتشر يتحفز لمونديال الدراجات بلقب مونتريال
12 سبتمبر 2022 11:55

مونتريال (رويترز)

قال تادي بوجاتشر وصيف بطل سباق فرنسا للدراجات، إن فوزه بسباق مونتريال "زاد فرحته وعزز ثقته في نفسه" قبل خوض بطولة العالم في أستراليا. 

وتفوق المتسابق السلوفيني، الذي خسر بصعوبة فرصة تحقيق اللقب الثالث توالياً في سباق فرنسا هذا العام، على منافسه البلجيكي فاوت فان آرت ليفوز بسباق مونتريال.
وقال متسابق فريق الإمارات للدراجات: "سارت الأمور بشكل رائع في النهاية. كانت المنافسة صعبة نظرا لأن فاوت من أفضل متسابقي مراحل السرعة في العالم وهذا الانتصار عزز ثقتي في قدراتي وسأبذل أقصى ما أستطيع للنجاح في بطولة العالم. إنه أمر لا يصدق.
"بعد سباق فرنسا لم أكن في حالة جيدة. قررت الحصول على قسط من الراحة والاستعداد للجزء الأخير من الموسم واليوم كان رائعاً بالنسبة لي وزاد سعادتي وثقتي في نفسي قبل بطولة العالم".
وتقام بطولة العالم من 17 إلى 25 سبتمبر في أستراليا.

تادي بوجاتشار
آخر الأخبار
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
عربي ودولي
إجراءات أمنية مشددة في مطار طوكيو قبل جنازة شينزو آبي
اليوم 12:06
وزارة الاقتصاد: مشروع قانون الوكالات التجارية الجديد ما زال في مراحل دورته التشريعية
الاقتصادي
"الاقتصاد" تنشر سياسة توريد الذهب الجديدة عبر موقعها
اليوم 11:51
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
دنيا
نبرة الصوت.. آخر صيحات الكشف عن كورونا
اليوم 11:40
الرئيس الكيني المنتخب وليام روتو يتحدث بعد أن أيدت المحكمة العليا فوزه في نيروبي
عربي ودولي
وليام روتو يتولى الرئاسة في كينيا
اليوم 11:31
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
الرياضي
جويل ماتيب يدعو ليفربول للعودة إلى «جذوره الناجحة»
اليوم 11:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©